Sharon Stoneovú hospitalizovali so slabým krvácaním do mozgu

2. okt 2001 o 7:10 TASR

San Francisco 2. októbra (TASR) - Americkú herečku Sharon Stoneovú hospitalizovali so slabým krvácaním do mozgu. Oznámila to dnes jej publicistka Cindi Bergerová. Uviedla, že 43-ročná herečka vyhľadala v sobotu v sprievode manžela Phila Bronsteina nemocničnú pohotovosť kvôli silným bolestiam hlavy. "V nedeľu jej urobili angiogram a zistili, že pravdepodobnou príčinou bolo malé aneuryzma, ktoré nevyžadovalo ošetrenie," uviedla. Herečka podľa jej slov zostane v nemocnici zvyšok týždňa na pozorovanie. Lekári neočakávajú nijaké komplikácie. Pacientka je podľa Phila Bronsteina, ktorý s ňou hovoril, v pohode. Manžel Sharon Stoneovej je novinárom San Francisco Chronicle.