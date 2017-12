Eric Clapton dostal od kráľovnej vyznamenanie Rytier britského impéria

Londýn 1. januára (TASR) - Legendárneho rockového gitaristu Erica Claptona (58) povýšila britská kráľovná Alžbeta II. do šľachtického stavu.

1. jan 2004 o 2:43 TASR

Osemnásobný držiteľ Grammy sa ocitol na tradičnom novoročnom zozname asi 980 držiteľov ocenení zo všetkých spoločenských oblastí, ktorý zverejnili v stredu. Mená na zozname navrhuje britská vláda.

Vyznamenanie Rytier britského impéria (Commander of the British Empire, CBE) pre Claptona je predstupňom k povýšeniu do rytierskeho stavu. Bluesom ovplyvnený gitarista má za sebou 40-ročnú kariéru, z ktorej pochádzajú hity ako After Midnight, I Shot the Sherriff, Layla alebo Tears in Heaven.

V oblasti vedy sa vyznamenanie CBE ušlo Timovi Bernersovi-Leemu, ktorý sa zásadnou mierou podieľal na vzniku internetu. Rytiermi britského impéria sa stali aj Ray Davies, skladateľ a zakladateľ skupiny The Kinks, a herec Pete Postlethwaite, ktorý účinkoval vo filmoch ako Jurský park alebo Obvyklí podozriví.

Do rytierskeho stavu kráľovná povýšila trénera anglického národného rugbyového mužstva Cliva Woodwarda, ktorý v roku 2003 doviedol svoje mužstvo k titulu majstra sveta. Vyznamenanie dostali aj všetci členovia jeho mužstva.

Britská tenisová hviezda Tim Henman bude môcť nosiť oficiálny titul Dôstojník britského impéria (Officer of the British Empire, OBE). Henman je podľa Downing Street "jeden z najlepších športovcov, ktorého za dlhé roky vychovala Veľká Británia".

Väčšinu mien na zozname však verejnosť vôbec nepozná. Okrem slávnych hudobníkov, športovcov alebo bavičov kráľovná totiž vyznamenáva aj policajtov, záchranárov a ďalších. Vyznamenania sa odovzdávajú neskôr, väčšinou v Buckinghamskom paláci.