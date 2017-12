Z pocty hudobníkovi Dodovi Dubánovi sa zrazu stal novoročný hit

V plnej zostave sa stretli iba dvakrát. Najprv v štúdiu a potom až na pódiu, tvrdia členovia príležitostného zoskupenia G 8, ktoré naspievalo Vráť trochu lásky medzi nás - hit Doda Dubána, člena skupín Money Factor a Tublatanka, ktorý tragicky zahynul ..

2. jan 2004 o 10:30

V plnej zostave sa stretli iba dvakrát. Najprv v štúdiu a potom až na pódiu, tvrdia členovia príležitostného zoskupenia G 8, ktoré naspievalo Vráť trochu lásky medzi nás - hit Doda Dubána, člena skupín Money Factor a Tublatanka, ktorý tragicky zahynul na jar minulého roku. Pocta nebohému hudobníkovi odznela prvýkrát na tohtoročných Slávikoch a na záver roka sa chytila aj v rozhlasových a televíznych hitparádach. Napriek tomu, že nahrávka doteraz nevyšla na CD.

„Od Money Factoru mi práve táto pieseň zostala najviac v pamäti. Ponuku zaspievať si som prijal preto, lebo to, čo sa stalo Dodovi, by sa mohlo stať každému z nás. Myslím, že nahrávka dopadla veľmi dobre," hovorí Peter Kuko Hrivňák zo skupiny Horkýže slíže, ktorý naspieval túto pieseň spolu s Igorom Timkom (No Name), Máriom Kuly Kollárom (Desmod), Mikom Hladkým (Gladiator), Vratkom Rohoňom (Ine Kafe), Rasťom Kopinom (Nocadeň), Robom Pappom a Martinom Mačekom (Babylon).

Všetci členovia G 8 sú o generáciu mladší ako Dodo Dubán. „Bol to jeden z našich zámerov. Keď on naspieval túto skladbu, niektorí ešte len snívali o svojej kariére a doma si ju brnkali na gitare. Dodo si zaslúži, aby sme si na neho spomenuli," povedal pre TASR Július Kuruc z Produkčného domu Forza, ktorý pripravil nahrávku spolu z Julom Viršíkom a Jurajom Kupcom.

Hit Vráť trochu lásky medzi nás vyšiel v roku 1991, keď Dodo spieval v hardrockovom Money Factor a stal sa jeho najväčším hitom, ktorý už nikdy neprekonal, ani ako člen úspešnej Tublatanky.

„Dodo bol veľmi talentovaný spevák," povedal hudobný manažér Jozef Šebo, ktorý s Money Factorom spolupracoval skoro päť rokov. „Vráť trochu lásky medzi nás som počul po prvýkrát v roku 1989 na ich koncerte v Bojniciach. Hneď som im ponúkol spoluprácu. Pôvodne existovala v angličtine, skupina Money Factor spievala len po anglicky. Vtedy sa táto pesnička volala Sweet Lies."

Dodo Dubán nám už, bohužiaľ, nezahrá, napísala internetová stránka Tublatanky v apríli minulého roka, keď vyskočil z okna svojho bytu. Mal iba tridsaťosem rokov. „Doda som nevnímal ako osobnosť, skôr ako priateľa, s ktorým sa dalo vždy porozprávať. Naposledy som ho videl týždeň pred smrťou," povedal po udeľovaní Slávikov Vratko Rohoň z G 8.

Dnes už nežije ani jeden z autorov tejto piesne. Pred štyrmi rokmi tragicky zahynul aj básnik Jožo Urban, ktorý túto pieseň otextoval. PETER BÁLIK