Kylie Minogueová má už dosť sex imidžu

Hamburg 4. januára (TASR) - Austrálska popová hviezda Kylie Minogueová má už dosť svojho sexi imidžu.

4. jan 2004 o 13:39 TASR

Speváčka, podľa vlastného názoru už nechce, aby ju pokladali len za sexi sladkú". Je to podľa jej slov pre dnešné vydanie nemeckého bulvárneho denníka Bild am Sonntag úplne nudné. "Som stará 35 rokov a 16 rokov som v popovom biznise. Nechcem už predávať svoje skladby prostredníctvom mojich pŕs a zadku," vyznala sa ďalej speváčka.

V súčasnosti ešte nerozmýšľa, že by si založila rodinu so svojim francúzskym priateľom 37-ročným Olivier Martinezom. "Väčšina z mojich priateliek už má deti. Je to veľmi pekné. Také čosi zažiť, ale či to aj chcem? Úprimne povedané ešte neviem," dodala Minogueová.