Vedenie Múzea moderného umenia A.Warhola v Medzilaborciach uvažuje o sťahovaní

4. jan 2004 o 14:09 TASR

Medzilaborce 4. januára (TASR) - Vysoké náklady na energie sú dôvodom úvah o možnom presťahovaní Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach z prenajatých priestorov, ktoré v súčasnosti patria mestu.

Sťahovanie múzea je však podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Veroniky Fitzekovej, pod ktorý múzeum patrí, iba v prvopočiatočnej teoretickej rovine. "Len za vykurovanie priestorov múzea s plochou 2150 metrov štvorcových zaplatíme ročne do 600 tisíc korún, pričom rozpočet predstavuje 2 milióny 700 tisíc," uviedla dnes pre TASR riaditeľka MMUAW Valéria Maďarová.

Podľa riaditeľky by sa mohlo múzeum presťahovať do priestorov starej pošty, nachádzajúcej sa v centre Medzilaboriec. "Aj na úpravy spomínaného objektu sú však potrebné finančné prostriedky, ktoré momentálne nemáme," doplnila Maďarová. Dodala, že financie, ktoré múzeum zaplatí za teplo, by sa dali využiť na iné účely, dotýkajúce sa zbierkového fondu, či osvetlenia a pod.

MMUAW v Medzilaborciach vzniklo v roku 1991. Od roku 2002 patrí pod PSK. Ročne ho navštívi 17 tisíc návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

