5. jan 2004 o 11:00

Ernest Oláh trio: Oscar on my Mind

JazznArts Classics/Hevhetia

Dlho očakávaný prvý hudobný titul legendárneho slovenského hudobníka Ernesta Oláha (1942 - 2002), ktorého virtuózna klavírna hra pripomínala Oscara Petersona a podobne ako on hrával rád v triu.

Album obsahuje osem pôvodných Oláhových kompozícií a jednu skladbu, ktorá je zmesou známych balád. Ponúka zriedkavý záznam umenia jedného z najlepších európskych klaviristov. Stojí za ním nemecké hudobné vydavateľstvo Jazz'n'Arts Classics, ktoré sa venuje vydávaniu neprávom zabudnutých džezových umelcov z celej Európy.

Oscar Rózsa sextet

Hevhetia

„Pri nahrávaní som sa snažil ponúkať len abstraktné inšpirácie v symboloch a obrazoch, v túžbe zachovať čo najsilnejšiu autenticitu každého z nás," povedal o nahrávke pod vlastným menom vyhľadávaný basgitarista a producent Oskar Rózsa.

Na jednom z mála albumov výlučne improvizovanej hudby, ktoré vznikli v našich končinách, okrem neho figuruje ešte gitarista Andrej Šeban, klavirista Miki Škuta, bubeník Marcel Buntaj, altsaxofonista Radovan Tariška a hráč na trúbku Ľuboš Priehradník. Šesť výrazných osobností našej hudobnej scény namiešalo silnú zmes moderného džezu, zvukových experimentov a pokojnejších ambientných plôch.

Sex Mob: Dime Grind Palace

Ropeadope records/ Divyd 2003

Newyorské kvarteto pod vedením hráča na štvrťtónovú trúbku Stevena Bernsteina ohodnotili kritici z prestížneho časopisu Down Beat v roku 2001 za najlepšiu džezovú skupinu. Po dvoch rokoch od vydareného albumu, na ktorom sa pohrali s témami z Jamesa Bonda, sa Sex Mob opäť zavreli do štúdia a pustili do vlastných skladieb.

Nahrávka snov, tak označil Bernstein, ktorý je dvorným autorom skupiny, nové cédečko. „Chcel som osloviť ľudí tak, ako mňa kedysi oslovil Charlie Haden Liberation Music Orchestra - ľahko počúvateľnou hudbou, ktorá je však plná jemne strašidelných pasáží." A to sa mu aj podarilo.

Nad ospanlivo prevaľujúcimi sa groovmi sa striedavo nesú tóny Bernsteinovej trúbky, saxofónu Briggana Kraussa a akustické nástroje niekoľkých hostí, z ktorých najvýraznejšie počuť trombón veterána free jazzu Roswella Rudda. Je to uhrančivá virtuózna hudba miestami evokujúca súbor Art Ensemble of Chicago, inokedy zas dixieland, no stále osobitá. Zmysel pre nadhľad dokazuje úprava Straussovho dunajského valčíka, ktorý zaznie v závere albumu. (her)