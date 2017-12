Orlando Bloom dúfa, že pre slávu nepríde o priateľov

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Britský herec Orlando Bloom, ktorý zažiaril vo filme Pán prsteňov, dúfa, že si napriek sláve udrží svojich starých priateľov. Tí mu vraj pomáhajú zostať ,,normálnym". Pripustil ...

5. jan 2004 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Britský herec Orlando Bloom, ktorý zažiaril vo filme Pán prsteňov, dúfa, že si napriek sláve udrží svojich starých priateľov. Tí mu vraj pomáhajú zostať ,,normálnym". Pripustil však, že kvôli veľkým vzdialenostiam a obmedzenému počtu stretnutí s nimi, by sa ich vzťahy mohli narušiť. Čím častejšie o ňom budú čítať v časopisoch a vídať v nich jeho fotky, tým horšie to bude pre ich kamarátske vzťahy. ,,Som počítačový nevzdelanec, v živote som neposlal ani jeden email a nemôžem takto s nimi udržiavať kontakt. Usilujem sa to robiť iným spôsobom," vyslovil sa mladý herec.