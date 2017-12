Pohľad do budúcnosti. Aký bude filmový rok?

Čo vlastne momentálne robí váš obľúbený režisér? Ktorý svetový režisér bude najbližším prekvapením? Ktoré témy sa budú najviac opakovať?Prvou udalosťou nového roka v našich kinách je hneď na budúci týždeň premiéra záveru gigantickej trilógie Pán prsteňov

7. jan 2004 o 17:20

Prvou udalosťou nového roka v našich kinách je hneď na budúci týždeň premiéra záveru gigantickej trilógie Pán prsteňov - Návrat kráľa (15. 1.). V treťom diele už pôjde o všetko. Musí byť porazená obrovská armáda, pavúčia príšera zabitá, a tajomný prsteň raz a navždy zničený. Znie to impozantne - a tak to bude aj vyzerať. Po siedmich rokoch práce, 274 dňoch nakrúcania a s rozpočtom 333 miliónov dolárov nakrútil novozélandský režisér Peter Jackson ďalšiu pastvu pre oči a veľké city, so svojou charakteristickou láskou k pekným detailom. Návrat kráľa len dôstojne dokončil, čo minulé diely sľubovali. Čo nové príde po ňom?

Hollywood

Pred niekoľkými dňami mala na Slovensku premiéru komédia bratov Coenovcov Neznesiteľná krutosť. V lete (12. 8.) sa dostane do kín ďalšia ich komédia - The Ladykillers - remake rovnomenného filmu z päťdesiatych rokov. Profesor - Tom Hanks - v ňom dá dokopy partiu zlodejov a chcú vylúpiť kasíno. Tomuto filmu, ako mnohým ďalším, o ktorých tento prehľad informuje, naše distribučné spoločnosti ešte zatiaľ nedali slovenský titul.

Už o pár týždňov (12. 2.) bude mať premiéru film vášnivého rozprávača Tima Burtona Big Fish (Veľká ryba) s Albertom Finneym, Ewanom McGregorom a Jessicou Langeovou.

Šestnásteho septembra vstúpi do slovenských kín Steven Spielberg s príbehom The Terminal (Terminál) v ktorom Tom Hanks, utečenec z východnej Európy za druhej svetovej vojny, bude trčať na newyorskom letisku. Bez pasu a bez občianstva, ale s perspektívou obrovskej lásky.

Popri histórii a poctách vyrobí fabrika na sny v tomto roku množstvo trilerov rôznych druhov: psycho, hororov, aj sci-fi. Dvanásteho augusta bude mať slovenskú premiéru The Village (Osada) režiséra M. Nighta Shyamalana. V ňom malú komunitu tyranizuje paralelný svet, ktorý obývajú tajomné stvorenia. Budú pritom: Joaquin Phoenix, Bryce Howard, William Hurt, Adrien Brody aj Sigourney Weaverová.

Jonathan Demme nás na jeseň (4. 11.) zavedie do búrok vojny v novej verzii klasického príbehu Johna Frankenheimera The Manchurian Candidate - presný slovenský názov zatiaľ ešte nie je známy. Príbeh, v ktorom unesú vojakov a preperú im mozgy.

V Hollywoode bude tento rok po prvý raz režírovať Francúz Mathieu Kassovitz, známy napríklad vďaka ponurej detektívke Purpurové rieky. Jeho psychotriler Gothika sa dostane do slovenských kín na jar (29. 4.) Mathieu Kassovitz príde s hviezdami: Halle Berryová bude hrať psychiatričku, ktorá skončí ako pacientka vo vlastnom blázinci, podozrivá z vraždy. Okrem nej hrá v Gotike Penelope Cruzová, Robert Downey a Charles S. Dutton.

Hyperrozpočty

Minulý rok v kinách dominovali bitky za vlasť (americkú) a proti teroru. Tento rok ich vystrieda lesk a hurhaj dávnych dejín. Výpravné historické eposy budú budúci rok ako zrelé hrušky padať do kresiel kinosál.

Všetko to odštartuje 19. februára Posledný samuraj Edwarda Zwicka s Tomom Cruisom v úlohe amerického kapitána Nathana Algrena, ktorý sa v roku 1870 angažuje v japonskej občianskej vojne medzi cisárom a armádou samurajov. Japonský cisár ho poveril modernizáciou svojej armády, v jednej bitke sa stane zajatcom vodcu posledných samurajov. „Nie je to nijaká lekcia z dejepisu, ale historické podrobnosti," hovorí Tom Cruise. Na film sa vraj pripravoval celý rok, z toho osem mesiacov chodil po posilňovniach, a musel vraj pribrať dvanásť kilogramov.

K najmohutnejším projektom roka patrí sandálový veľkofilm Trója (27. 5.) režiséra Wolfganga Petersena. Helenu unesie Orlando Bloom ako Paris a odštartuje slávnu úmornú vojnu. Brad Pitt bude neohrozený Achilles. Ako informovali svetové bulvárne plátky, produkcia mu musela čoskoro začať hľadať svalnatého dvojníka.

Koncom roka sa zjaví Alexander, stomiliónový projekt s tridsaťpäťtisícovou armádou štatistov. Film Olivera Stonea výrazne predbehol projekt Baza Luhrmanna, a tak ako prvého uvidíme veľkého vodcu Alexandra Veľkého (Colina Farrella). V projekte, ktorý mapuje Alexandrov život od detstva až po predčasnú smrť v Kristových rokoch, ďalej uvidíme Angelinu Jolieovú, Anthonyho Hopkinsa alebo Vala Kilmera.

Štúdiá Universal poverili brazílskeho režiséra Fernanda Mereillesa, ktorý zanechal minulý rok veľký dojem svojím filmom o mladistvých zločincoch, Mesto bohov, poverili ďalším starovekým projektom - o posledných dňoch Pompejí.

A keď Roland Emmerich, režisér Dňa nezávislosti, skončí s katastrofickým filmom Deň po zajtrajšku - The Day After Tomorrow (24. 5.) o dni po ekologickej katastrofe, hneď vhupne do starovekého Egypta a pustí sa do práce na Kráľovi Tutovi. Ten však má byť hotový až v nasledujúcom roku.

Western Oceán ohňa Hidalgo (13. 5.) režiséra Joea Johnstona rekonštruuje najdlhšie konské dostihy na svete - na začiatku dvadsiateho storočia.

A Anthony Minghella (režisér slávneho Anglického pacienta) sfilmoval v hlavných úlohách s Judom Lawom, Nicole Kidmanovou a Renée Zellwegerovou príbeh z americkej Občianskej vojny, príbeh ťažko raneného vojaka Konfederácie, ktorý sa prebojúva domov z frontu, podľa románu Charlesa Fraziera Chladná hora. Film sa síce ešte neobjavil na súpise žiadnej slovenskej distribučnej spoločnosti, ale má najväčšie šance na Zlaté glóbusy a očakáva sa aj oscarový úspech, takže by v budúcom roku nemal chýbať v našej kinodistribúcii.

Režisér John Lee Hancock načrtol bojovú fresku s dvoma stovkami odhodlaných Texasanov - The Alamo (11. 4.) - ktorí sa bránia proti Mexičanom. Látka, o ktorú sa roku 1960 pokúsil už John Wayne ako režisér.

Pre veľký úspech opakujeme

Zákon pokračovaní úspešných projektov je neúprosný. Sedemnásteho júna je tu ďalší Harry Potter - Harry Potter a väzeň Azbakanu mexického režiséra Alfonsa Cuaróna. V lete sa vráti animovaný Shrek - ako Shrek 2, (8. 7.) Pre milovníkov tvrdších rozprávok zas pripravuje Quentin Tarantino pokračovanie Kill Bill: Volume 2 (2. 9.).

Vo februári (26.) nastúpi už do tretieho kola Scary Movie Davida Zuckera, znovu strašenie vo veľkom. Náročné, nielen na sledovanie, bude pokračovanie Agenta bez minulosti 2 (7. 10.) s Frankou Potenteovou (hviezdy z Lola beží o život) a Mattom Damonom. Do kín by mal prísť aj ďalší Kruh (11. 11.): Naomi Watsová tu bude pykať za svoje hriechy z prvého dielu.

Steven Soderbergh bude pokračovať v príbehu elegantných lupičov s Georgeom Clooneym, Mattom Damonom vo filme Oceans Twelve (Dannyho dvanástka) (16. 12.). A Tobey Maguire ako Spider Man 2 (15. 7.) nechá zopár účtov nevyrovnaných.

V priebehu roka sa dočkáme ešte mnohých pokračovaní: Vrátia sa tiež: krvavé zločiny - Purpurové rieky 2 (1. 7.) z produkcie Luca Bessona a aj Môj sused zabijak 2 s Bruceom Willisom a Matthewom Perrym (28. 10.)

Po komiksovo veľkofilmovom lete k nám na jeseň zas dorazí pokračovanie britského hitu Bridget Jonesovej - S rozumom v koncoch (25. 11.) režisérky Beeban Kidronovej.

Mimo Hollywoodu

Na úspech filmu Amores Perros skúša nadviazať geniálny Mexičan Alejandro González Inárritu filmom 21 gramov (20. 5.). Splietol osudy troch ľudí automobilovou nehodou a na pomoc si zavolal Seana Penna, Naomi Wattsovú a Benicia Del Tora.

Nízkorozpočtový film Sophie Coppolovej vyniesli k nebesiam vynikajúce kritiky a päť nominácií na Zlatý glóbus. Podiel na tom určite majú aj skvelé výkony Billa Murraya a Scarlett Johanssonovej. Príbeh starnúcej hviezdy a frustrovanej mladej ženy, ktoré osud zvedie dohromady v japonskom hoteli, ešte nemá presný slovenský názov.

Komu nestačí, (12. 8.) príde Čokoľvek iné Woodyho Allena.

Európa

Ako prvý z európskych filmov príde začiatkom februára (5.) do kín La finestra di fronte (Okno naproti) talianskeho režiséra Ferzana Ozpeteka. Víťaz posledného karlovarského festivalu preplieta príbeh mladej ženy, ktorú ubíja práca a rodinné povinnosti a ktorá tajne sníva o zmene.

Neskôr (9. 2.) bude mať slovenskú premiéru príjemná čierno-biela komédia o láske - Nuda v Brne režiséra Vladimíra Morávka, ktorá zasa zvíťazila na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. Je to jeden z mnohých českých filmov, ktoré tento rok uvidíme v kinách.

Snímka ozdobená Oscarom za najlepší zahraničný film roku 2003 - Nikde v Afrike nemeckej režisérky Caroline Linkovej je rodinná sága - tesne pred druhou svetovou vojnou sa židovskej rodine podarí uniknúť nacistickému teroru tak, že utečie do Afriky.

Novinku režiséra Ondřeja Trojana Želary vyslala Česká filmová a televízna akadémia do bitky o Oscara za najlepší neanglicky hovorený film tohto roka. V tomto príbehu chce nacistom zasa uniknúť česká Eliška. Stane sa z nej Hana a s falošnými dokumentami odchádza z mesta na vidiek, kde sa stane ženou prakticky neznámeho postaršieho vidiečana Jozu.

Aj na nemeckých filmárov doľahol okamih zúčtovania s nedávnou minulosťou a doľahol na nich smutne, melancholicky, ale aj veľmi vtipne a najmä originálne v Najlepšom európskom filme roku 2003 - Good bye, Lenin! (26. 2.) režiséra Wolfganga Beckera a scenáristu Bernda Lichtenberga. Goodbye, Lenin! stojí na ojedinelom nápade, ktorý sa urodí raz za kariéru.

Bazén (11. 3.) francúzskeho režiséra Francoisa Ozona sa hlási k rafinovaným trilerom a okrem iných uznaní vybojoval Európsku filmovú cenu za hlavnú ženskú úlohu pre Charlotte Ramplingovú. Režisér sa pohráva s divákmi nezvyčajným spôsobom: do jedného domu zvedie dve hrdinky, dá im predbežné označenie „dobrá" a „zlá" a potom mieša kartami aj sympatiami, obracia ich vzťahy aj charaktery naruby.

Francúzi ponúknu aj veľkú lahôdku - animovaný film Trio z Belleville. S výtvarným pôvabom a ľahkou melanchóliou s prvkami gangsterky hovorí o Šampiónovi - osamelom chlapcovi, ktorého adoptuje babička. Nájde mu aj verného kamaráta - psa Bruna a životnú lásku v jazde na bicykli. Šampión sa stane favoritom pretekov Tour de France, ale pri horskej etape ho unesie mafia. Z Francúzska príde aj film Chou-chou, Šušu - miláčik Paríža (8. 4.) - groteskný príbeh mladého marockého homosexuála a Strach a chvenie - Stupeur et tremblements (22. 4.) smutnú komédiu Alaina Corneaua, ktorá rozpráva autobiografický príbeh spisovateľky Amélie Nothombovej, ktorej kniha sa stala najlepšie predávanou novelou vo Francúzsku. Romantická mladá Francúzka sa vracia za svojím snom do Japonska, kde sa narodila, aby spoznala sama seba v záhadnom, odcudzenom a absurdnom svete japonského obchodu.

Jeseň bude v európskom filme zaujímavá: Brat Nikitu Michalkova, Andrej Končalovskij, príde s filmom oceneným na Benátskom festivale - Dom durakov (Dom bláznov), v ktorom sú jeho hrdinovia vystavení striedavým nájazdom ruských a čečenských armád. „Nakričali na mňa, že Dom bláznov je protiruský film. Ale chápem to, nie každý sa rád vidí v zlom svetle. Navyše priemerný ruský divák si Čečenov predstavuje ako divochov s čiernymi fúzami, takých, ako bývali Indiáni v starých westernoch," povedal Končalovskij na festivale v Benátkach.

Padlé ženy (Magdelene Sisters) Petera Mullana opisujú krutý život padlých žien v írskom katolíckom ústave. Pred dvoma rokmi vzbudil na festivale v Benátkach najviac dojatia, vyhral hlavnú cenu a vatikánska tlač ho kritizovala, presný termín slovenskej premiéry ešte nie je stanovený.

A ešte nás čaká experiment Dogville (9. 9.) Larsa von Triera, teda Nicole Kidmanová, tri hodiny v jedinom prostredí a domy nakreslené kriedou na podlahe.



