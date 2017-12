Kleopatra končí a ide k nám

Cézarova milenka Kleopatra sa v nedeľu rozlúči s českými divákmi, ktorí jej vernosť preukázali štyristopäťdesiatdvakrát. Presne toľko repríz mal výpravný muzikál v pražskom divadle Broadway, kde ho videlo vyše tristotisíc divákov. V derniére sa predstavi

Zľava: Ilona Csáková, Bára Basiková a Monika Absolonová ako Kleopatra. FOTO - ČTK





a všetci doterajší účinkujúci. Kleopatra sa rozlúči, aby spolu s vojskom, Ptolemaiom a Cézarom mohla dejiny už od marca prerozprávať na bratislavskej Novej scéne.

Autorský muzikál Michala Davida s textami Zdenka Borovca, Lucie Stropnickej a Lou Fanánka Hagena režíruje Filip Renč. Okrem Ilony Csákovej a Moniky Absolonovej sa z koberca vykotúľa Katarína Hasprová, ktorá na konkurze opäť presvedčila o jedinej slovenskej alternácii. „Je to zvláštne, že sa pýtate práve na Kleopatru a práve teraz, lebo ste ma zastihli na ceste do Prahy. Sedím v autobuse vedľa Viktora Horjána a Jána Dubničku, ktorí sú tiež v slovenskom obsadení, a ideme si jednu z posledných Kleopatier pozrieť do Prahy," povedala SME Katarína Hasprová. „Je to skvelé, že po Vlasoch som dostala ďalšiu hlavnú úlohu. Veľmi sa na tento muzikál teším, poznám sa aj s Monikou a Ilonou z iných českých muzikálov."

Skúšať na Slovensku sa začne v najbližších dňoch, momentálne sa všetci učia texty piesní. Niektoré zostali české, ďalšie budú v slovenčine. Zostáva aj výtvarné riešenie Jána Kocmana spolu s videoklipmi a dokumentárnymi vsuvkami zo starovekého Ríma, nová bude choreografia od Šárky Ondrišovej: „Už som začala skúšať tanečné čísla, zatiaľ iba s desiatimi tanečníkmi, keďže herci sú na ceste do Prahy. S Filipom Renčom budem spolupracovať po prvýkrát. Choreografia sa mení aj preto, že technické možnosti Novej scény sú iné ako na pražskom Broadwayi. Tanečníci to budú mať teraz ešte ťažšie, lebo niektorí dostanú zabudované mikrofóny a okrem telesného prejavu si aj zaspievajú."

Kleopatra v repertoári Novej scény pribudne 12. marca a predstavia sa v nej tiež Zuzana Norisová, Martin Hudec, Karol Čálik či Marián Greksa.

