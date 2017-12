Sony spustí v Amerike hudbu na internete

LAS VEGAS - Japonský výrobca elektroniky Sony v tomto roku začne v Spojených štátoch prevádzkovať internetovú hudobnú službu, ktorá bude ponúkať zhruba 500-tisíc skladieb. Oznámila to včera firma.

9. jan 2004 o 9:00

Internetová služba s názvom Connect, ktorá by sa mala spustiť na jar, umožní užívateľom stiahnuť skladby do počítača a potom ich prehrať do prenosných hudobných zariadení - prehrávače využívajúce minidisky alebo pamäťové moduly.

Za stiahnutie sklady si bude firma účtovať okolo 99 centov a za celý album 9,99 dolára.

(čtk)