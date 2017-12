Slovensko je o dve slabiky pozadu?

V kinách z nových celovečerných českých a slovenských filmov uvidíme Želary a Kráľa zlodejov, ale aj dokumenty a krátke snímkyTrochu paródie, štipka sociálnej drámy, príbeh zo súčasnosti, balada z druhej svetovej vojny, ale aj absurdná groteska. To ...

9. jan 2004 o 10:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Režisérkou filmu O dve slabiky pozadu je Katarína Šulajová. Nový slovenský celovečerný film nakrúcala najmä v okolí Bratislavy, ale filmový štáb sa nakrátko ocitol aj v Paríži. Vo filme hrá Katarínina mladšia sestra Zuzana Šulajová (na snímke), jej partnerom je Miki Křen. FOTO - TASR





V kinách z nových celovečerných českých a slovenských filmov uvidíme Želary a Kráľa zlodejov, ale aj dokumenty a krátke snímkyTrochu paródie, štipka sociálnej drámy, príbeh zo súčasnosti, balada z druhej svetovej vojny, ale aj absurdná groteska. To všetko ponúkajú filmové novinky z Česka i Slovenska.

Dve najhorúcejšie - české Želary režiséra Ondřeja Trojana a slovenský Kráľ zlodejov Ivana Fílu - nominovali národné akadémie na Oscara. V čase slovenských premiér obidvoch filmov sa už bude vedieť, či svoju národnú nomináciu premenili do nominácie hollywoodskej v kategórii najlepší neanglicky hovorený film. Nominácie na 76. Oscara sa vyhlasujú 24. januára.

Oscarové nádeje?

Čo rozhodlo, že Želary pôjdu na Oscara? „Klasicky spracovaná látka so silným príbehom môže byť v zahraničí zaujímavá," hovorí režisér Ondřej Trojan. „Práve dnes to môže byť veľké plus, pretože sa nakrúca veľa filmov, ktoré príbeh nemajú." Aj herec a scenárista Zdeněk Svěrák si myslí, že Želarom by Američania mohli porozumieť, a nie je teda úplne bez šancí. Svěrákovi sa film, ktorý rozpráva krutý príbeh nežnej lásky s Aňou Geislerovou v hlavnej postave, páčil. Len by ho vraj asi o pol hodiny skrátil. „Svěrák starší asi vie, o čom hovorí, lebo doma už Oscara má," odpovedal Trojan. „Ale my na hollywoodsky vkus až tak nedáme, a preto nič skracovať nebudeme." Slovenský divák teda od 5. februára posúdi, či vyše dva a polhodinová dĺžka je tá pravá.

Svetová premiéra čaká na Kráľa zlodejov v pondelok 12. januára na medzinárodnom filmovom festivale v Palm Springs. Podľa producenta snímky Rudolfa Biermanna slovenskí diváci uvidia film 13. februára na záver slovenskej časti Febiofestu. Do kín sa dostane 19. februára. Ešte predtým uvedú Kráľa zlodejov aj na Febiofeste v Prahe a jeho česká premiéra je naplánovaná na 11. marca. Ivan Fíla nazval Kráľa zlodejov poetickým filmom o snoch a stratených ilúziách. Inšpirovali ho skutočné príbehy a osudy detí zapojených do organizovanej kriminálnej siete, s ktorými sa stretol v Taliansku a Nemecku začiatkom deväťdesiatych rokov.

„Keď počúvate ich príbehy, je scenár prakticky hotový," hovorí Ivan Fíla. V príbehu malého ukrajinského chlapca, ktorého predajú do Nemecka, aby tu kradol, stvárnili hlavnú úlohu srbský herec Lazar Ristovski, známy z kultového Undergroundu Emira Kusturicu, a ukrajinský žiak cirkusovej školy Yasha Kultiasov.

Príbeh z Paríža

Na režijný debut Kataríny Šulajovej zostáva už len niekoľko dokrútok, ale podstatná časť filmu O dve slabiky pozadu je už v strižni. Hlavnou postavou filmového príbehu zo súčasnosti je študentka Zuzana, ktorá cez vzťahy s inými ľuďmi hľadá samu seba.

Stvárňuje ju režisérkina mladšia sestra Zuzana Šulajová, známa zo Záhrady Martina Šulíka. Vo filme O dve slabiky pozadu ďalej hrajú maďarská divadelná herečka Anna Ferenczi, Ivan Romančík, Miki Křen, Marek Majeský, Richard Stanke a Lucia Hurajová.

Nakrúcalo sa aj v Paríži. „Nakrúcali sme tam asi týždeň a bolo to dosť náročné, pretože so mnou vycestoval len najužší štáb," hovorí režisérka. „A navyše sme na mnohých miestach museli pracovať tajne, keďže sme nemohli zastaviť bežný život na uliciach. Plán bol nabitý a často sme sa aj trikrát presúvali, čo je pri parížskej premávke náročné."

V štádiu postprodukcie sú aj Pokrvné vzťahy Olega Harenčára, o ktorých producent Marián Urban z ALEF Film & Media Group povedal, že sú dokončené na deväťdesiat percent. „Ak nájdeme s režisérom opäť spoločnú reč, ich premiéra by mohla byť v druhej polovici roka."

Básnici a ďalší

Štépán (Pavel Kříž) a Kendy (David Matásek) sa po dvanástich rokoch opäť stretli pred kamerou. To znamená, že piaty diel Básnikov je na svete. Volá sa Ako básnici nestrácajú nádej a do českých kín prichádza už 22. januára, do slovenských 13. mája.

Básnici režiséra Dušana Kleina sa stali pojmom. Producent Miloslav Šmídmajer pri hľadaní investorov najprv dostával otázky, či to ešte bude divákov baviť a či už nie sú hrdinovia v penzii. „Ale keď som povedal, že majú štyridsať a že Štěpánovi zomrie matka, takže sa musí postarať sám o seba, hneď sa začali pýtať, čo bude ďalej a koho si nakoniec Štěpán zoberie." Prvú verziu piateho príbehu napísal autor scenárov všetkých Básnikov Ladislav Pecháček tak, aby nadviazala na predchádzajúcu časť z roku 1993. Vtedy Štěpán konečne našiel partnerku v lekárničke Ute, ktorú hrala Tereza Brodská. Ale potom na scenáristu začali kričať, že vraj Štěpán potrebuje novú, mladú slečnu. A tak napísal postavu krásnej červenovlasej Aničky stvárnenej Michaelou Badinkovou.

Prílev ďalších českých filmov do slovenských kín už tento týždeň odštartovala absurdná groteska Davida Ondříčka. Jedna ruka netlieska, vo februári na ňu nadviaže celovečerný filmový debut Václava Marhoula Mazaný Fillip ako sklepovská paródia na Phila Marlowa a ďalší filmový debut Nuda v Brne od známeho českého divadelníka Vladimíra Morávka.