Milan Markovič má novú talkshow aj partnera

9. jan 2004

Bratislava 9. januára (TASR) - Od politickej satiry viac k humoru a z večerných hodín k nočným sa posúva známy humorista a satirik Milan Markovič vo svojej novej MM talkshow, ktorá mala premiéru vo štvrtok večer na STV1.

"Využil som ponuku vedenia STV robiť nočnú talkshow. To je to, čo som vždy chcel, lebo ja ožívam až o desiatej večer. Takže konečne hádam budú ľudia vidieť, ako to vyzerá, keď nie som v útlme," hovorí Milan Markovič. Aj novú talkshow bude vysielať naživo každý štvrtok večer. Jeho novým stálym sparingpartnerom pred televíznymi kamerami sa stal známy spisovateľ Peter Pišťanek (Rivers of Babylon).

"Ja mu budem robiť morálnu podporu. Ale keďže on ju až tak veľmi nepotrebuje - je zvyknutý robiť sám, tak mu to budem trochu narúšať. A budem tiež robiť operátora. Keďže má v show internet, budem tlmočiť maily," opisuje svoju novú funkciu Peter Pišťanek, podľa ktorého majú s Markovičom podobný zmysel pre humor. Priamo v štúdiu si Markovič podebatuje vždy s dvomi-tromi hosťami. Prostredníctvom internetu však bude v spojení aj s divákmi, ktorí mu môžu posielať otázky, ohlasy, či pripomienky. Živé vysielanie mu zároveň umožní aktuálne reagovať na dianie v spoločnosti. "Nie je v tom nič nové, také relácii sú, aj boli, ale mám dojem, že my to podávame trochu inak," uzavrel Markovič.

