Ceny CD sa tento rok nezvýšia

BRATISLAVA - Ceny noviniek zahraničných titulov sú pre bežného konzumenta vysoké, zdražovať sa však podľa zástupcov Universalu a Monitor EMI tento rok nebude. „Máme prísľub z londýnskej centrály, že ceny zahraničných titulov na slovenskom trhu zostanú ...

12. jan 2004 o 15:00

BRATISLAVA - Ceny noviniek zahraničných titulov sú pre bežného konzumenta vysoké, zdražovať sa však podľa zástupcov Universalu a Monitor EMI tento rok nebude. „Máme prísľub z londýnskej centrály, že ceny zahraničných titulov na slovenskom trhu zostanú tento rok na rovnakej úrovni, dokonca pri niektorých aktuálnych CD rátame s desaťkorunovou zľavou. K zdražovaniu by malo dôjsť až v budúcom roku, keď sa ceny budú upravovať smerom hore k cenám krajín Európskej únie," povedal pre SME riaditeľ slovenskej pobočky Universalu Peter Riava. Podľa zástupcu nadnárodného vydavateľstva však v roku 2005 pôjde o postupné zdražovanie. Zachová sa aj maloobchodná cena domácich titulov, o dve až tri koruny sa však zvýši ich veľkoobchodná cena z hľadiska nárastu nákladov za propagáciu, výrobu alebo nahrávanie diela. (peb)



