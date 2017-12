IV. Ples v opere navštívilo vyše 500 prominentných hostí

Bratislava 11. januára (TASR) - Historické priestory Opery Slovenského národného divadla v sobotu privítali viac ako 500 prominentných hostí a účinkujúcich na IV. plese v opere.

Úderom na veľký gong o 20.15 h odbila začiatok plesovej sezóny hlavná hviezda večera, britská speváčka Lisa Stansfield. V tónoch Straussovho valčíka, potom na špeciálne upravený parket, vtancovalo 24 tanečných párov z Interklubu Madit a Tanečného klubu Košice. Svetoznámeho Fantóma opery, pre túto jedinečnú príležitosť, spoločne pripravili a zaspievali Ľubica Vargicová a Kamil Mikulčík. Celovečerný program pokračoval vystúpením Jiřího Korna a Sisy Sklovskej so zmesou hitov z muzikálov. Ďalším hudobným hosťom bola stálica českej pop scény Marie Rottrová. Polnočným a dlhoočakávaným prekvapením bolo vystúpenie hlavnej hviezdy večera Lisy Stansfield, ktorej chytľavé hity Change či All around the world dodnes bodujú na tanečných parketoch ale aj v televíznych hudobných kanáloch a rádiách.

Zábavu po polnoci priniesla do opery skupina Elán, ktorá svojimi hitmi dostala do varu všetkých hostí. Záverečné vystúpenie patrilo Michalovi Davidovi a jeho známym hitom. Z ostatných účinkujúcich na IV. plese v opere nemožno nespomenúť Diabolské husle Berkyho Mrenicu, Janu Kociánovú so svojou sprievodnou kapelou, orchester Boom band a sólistov Baletu Slovenského národného divadla Ninu Polákovú a Jozefa Dolinského ml.

K plesom patrí aj dobrá kuchyňa. Tento rok mali prítomní možnosť pochutiť si na poľovníckych špecialitách, či mexickej fajitas a tacos. Svojou zručnosťou a fantáziou ohúrili prítomných aj majstri miešaných nápojov.

Organizátorom IV. plesu v opere bola agentúra Monarch, hostiteľom, tak ako po iné roky, spoločnosť Orange Slovensko. Pozvanie na ples prijali aj predstavitelia slovenskej politickej scény Eduard Kukan, Ivan Mikloš, Ľudovít Kaník, Andrej Ďurkovský, nechýbali ani zástupcovia diplomatického zboru, ako aj ďalší prominentní hostia. Záštitu nad plesom prevzali významné osobnosti slovenského spoločenského a kultúrneho života. Členmi Čestného plesového výboru tento rok boli: Peter Dvorský, Marián Chudovský, Pavol Lančarič, Milan Lasica, Ľubo Roman, Regina Ovesny Straka, Pavol Traubner, Ľubica Vargicová a Emília Vášáryová. Architektonickú úpravu priestorov Opery Slovenského národného divadla aj tento rok navrhol architekt Miloš Pietor. Scenár a réžia programu bola pod taktovkou Jána Ďurovčíka. Večerom sprevádzala Soňa Müllerová. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál

