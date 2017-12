Lisa Stansfield spievala na Plese v opere v rifľových nohaviciach

Bratislava 11. januára (TASR) - Celkom netradične poňala svoju garderóbu na IV. Plese v opere britská speváčka Lisa Stansfield.

11. jan 2004 o 13:22 TASR

Do Opery Slovenského národného divadla, ktorá bola plná dám v luxusných toaletách či pánov vo frakoch, neprišla hviezda večera v žiadnej pompéznej plesovej garderóbe. Spievať v Bratislave sa rozhodla v originálnej trblietavej blúzke, ktorú skombinovala s rifľovými nohavicami a čižmičkami. Lisa jednoznačne ohúrila hostí svojim vystúpením. Názory na jej oblečenie sa však líšili aj u samotných prítomných módnych návrhárov. "Spievala nádherne," skonštatoval slovenský módny návrhár Fero Mikloško na adresu známej speváčky. Nemilo ho vraj ale prekvapila tým, čo si vzala na seba. "Asi trochu podcenila atmosféru a nonšalantnosť tohto plesu. Tie rifle si mohla odpustiť," netajil svoj názor. Opačný pohľad na výzor svetoznámej speváčky však mala módna návrhárka Iveta Ledererová. "Osobne ma to vôbec nezaskočilo. Treba si uvedomiť, že je to umelkyňa svetového formátu a na takých sa protokol nejakým špeciálnym spôsobom nevzťahuje. Vrch jej oblečenia bol spoločenský a hodil sa do tohto prostredia. Skomponovala to celkom fajn," nazdáva sa Ledererová. Lisa zožala po svojom polnočnom hudobnom vystúpení náležitý aplauz a slovenskému publiku ďakovala aj v slovenčine. "Ďakujem, ďakujem," nechala sa počuť speváčka, ktorej hity dodnes rotujú aj slovenským rozhlasovým éterom.