Album Príbeh od skupiny Iné Kafe je na Slovensku nejpredávanejší

3. okt 2001 o 19:26 TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Najpredávanejším hudobným albumom na Slovensku je platňa s názvom Príbeh od mladej bratislavskej neopunkovej skupiny Iné Kafe. Na druhom mieste skončila kapela Joža Ráža Elán s nahrávkou Neviem byť sám a tretie miesto obsadila skupina No Name s mimoriadne úspešnou kompiláciou Počkám si na zázrak.

Ako ďalej vyplýva z najnovšej analýzy predaja hudobných nosičov, ktorú uskutočnila agentúra IFPI v období od 17. do 23. septembra v najväčších slovenských obchodoch a obchodných sieťach, na štvrtom mieste sa umiestnil prvý zahraničný zástupca - dvojica hráčov na bicie nástroje Safri Duo s albumom Episode 2. Okrem nich sa do prvej desiatky dostala aj domáca talentovaná interpretka Jadranka, populárna fínska rocková formácia Him, známy komik Milan Lasica, skupiny Gladiator a opäť Elán a americký džezfunkový spevák Jamiroquai.

Svoje najnovšie 16-pesničkové dielo Príbeh pokrstili členovia kapely Iné Kafe 5. septembra v Bratislave. Odvtedy je už tri týždne najpredávanejším albumom a začiatkom novembra sa k nemu začne prezentačné koncertné turné po Slovensku.