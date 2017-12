Desaťhodinový maratón Pána prsteňov ponúkajú multiplexy v deň premiéry 3. dielu

Bratislava 12. januára (TASR) - Na desať hodín sa budú môcť v stredu ponoriť fanúšikovia filmu Pán prsteňov do fantastickej ríše hobitov, škriatkov, elfov, ľudí i rôznych príšer, keďže oba bratislavské multiplexy budú v deň premiéry posledného dielu trilógie premietať všetky časti za sebou.

V bratislavskom Multikine Metropolis v Poluse i v Palace Cinemas v Auparku sa premietanie začne o 17.30, pričom lístok na tri filmy podľa románov J. R. R. Tolkiena stojí v oboch kinách 366 Sk. Návrat kráľa, ktorý už má na konte takmer trištvrte miliardy dolárov, uvidia prví diváci s úderom polnoci zo stredy na štvrtok.

Menšie kiná ponúkajú sedemhodinový maratón, ktorý zahŕňa druhý a tretí diel trilógie. Podľa Petra Nováka zo spoločnosti Continental film sa maratón začne o 20.30 hod. v bratislavskom kine Tatra, v banskobystrickom Urpíne, v martinskom kine Strojár, v prešovskom Klube, trenčianskom ODA a v kine Mier v Spišskej Novej Vsi.

Najväčšia bitka v dejinách filmu - Návrat kráľa sa vo svetovom rebríčku filmových ziskov počas januára vyšplhala o 16 miest na 15. priečku so ziskom 726 miliónov dolárov v 45 krajinách. Iba o stupienok nad ním je Matrix Reloaded so 738 miliónmi dolárov. Druhé pokračovanie Pána prsteňov - Dve veže sa so ziskom 924,8 milióna dolárov vyšplhalo až na štvrté miesto, prvý diel - Spoločenstvo prsteňa je s 869,8 miliónmi na šiestej priečke rebríčka, ktorý stále vedie epos Titanic.

Počas posledných 200 minút trilógie sa 200-tisícová obrovská armáda Temného pána Saurona valí proti Stredozemi, pričom ju môžu zastaviť len spojené vojská Gondoru a Rohanu pod vedením bojovníka Aragorna a čarodejníka Gandalfa. Medzitým hobiti Frodo a Sam čelia smrteľným nebezpečenstvám na ceste k Hore osudu, kde musia zničiť Prsteň moci.

Režisér snímok Peter Jackson, ktorého predstavy stvárnili Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom či Liv Tylerová, pritom divákom sľubuje, že vďaka nevídaným efektom, pompéznej výprave a väčšej dramatickosti je posledný diel ságy najlepší.