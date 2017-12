Režisér Petr Zelenka chce do nového filmu obsadiť aj slovenskú herečku

12. jan 2004 o 18:30 TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Známy český filmový režisér a scenárista Petr Zelenka (Knoflikáři, Samotáři, Rok ďábla) chce vo svojom novom filme obsadiť do jednej postavy aj slovenskú herečku.

Pripravovaný film Příběhy obyčejného šílenství vychádza z jeho vlastnej divadelnej hry a nakrúcať ho začne v máji tohto roku. Dovtedy si však čas "kráti" v bratislavskom divadle Astorka režírovaním Aničky Šiškovej a Adyho Hajdu v hre Odchody vlakov.

"Naša spolupráca vznikla v podstate omylom. Anička a Ady hľadali hru pre dvoch hercov, takú zájazdovú záležitosť, a dopočuli sa, že existuje jednoaktovka od britského autora Michaela Frayna, ktorá by sa im hodila. A pretože som ju voľakedy prekladal do češtiny, zavolali mi, či nemám originál, že by si ho preložili do slovenčiny. Ale ja som to pochopil zle a myslel som, že chcú aby som to režíroval. Tak som súhlasil, že prídem režírovať a im bolo blbé to odmietnuť," opisuje začiatky spolupráce známy filmový mystifikátor Zelenka.

S dovolením autora však hru, ktorá sa v origináli volá Číňania, nielen režíruje, ale aj upravuje. "Premiéra je naplánovaná na 4. februára a už by to tak aj mohlo zostať. Ja totiž neustále prepisujem. Ráno na skúšku prinesiem vždy dve tri nové stránky, takže herci sú z toho úplne šokovaní," priznáva režisér a scenárista v jednej osobe.

V prestávkach medzi nakrúcaním filmov prináša práca v divadle istú pravidelnosť do jeho života. "Ja žijem veľmi nepravidelný život, takže takto si skúsim akoby chodenie do továrne. Ráno a cez deň skúšky, večer prepisujem. Ale Anička a Ady sú výborní herci, takže to je radosť. Navyše sú na seba veľmi zvyknutí, hrajú spolu už dlho, takže sú v podstate ako manželia. Nosia si desiate a navzájom sa kŕmia, aj mňa kŕmia, takže je to taký rodinný život," opisuje atmosféru skúšok v bratislavskom divadle Astorka.

