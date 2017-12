Gotika, Mednyánszky, Giacometti

Pohľad do širokej a pestrej ponuky najvýznamnejších tohtoročných výstav v slovenských galériách

13. jan 2004 o 13:00 ĽUDO PETRÁNSKYALEXANDER BALOGH

K najväčším výstavným magnetom bude tohto roku patriť výstava významného švajčiarskeho výtvarníka Alberta Giacomettiho. Na fotografii je Giacomettiho expozícia v Kunstmuseu v Zürichu. FOTO - ČTK





Na výstave Skupiny Mikuláša Galandu v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa predstavuje aj Milan Paštéka. Na fotografii je jeho olej z roku 1966 s názvom Chodec. FOTO - ČTK





Hoci nie všetky slovenské galérie majú svoje tohtoročné výstavné plány definitívne uzavreté, ponúkame orientačný prehľad výstav, ktoré by mali patriť k divácky najpríťažlivejším.

Dominantou momentálnych výstav v Slovenskej národnej galérii je Gotika, ktorá je tretím dielom projektu Dejiny slovenského výtvarného umenia. V apríli sa začne ďalšia významná expozícia, pripravená v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti, predstavujúca súborné dielo Ladislava Mednyánszkeho. „Je to historicky prvá komplexná prezentácia, doteraz sa vždy vystavovali exponáty zo Slovenska a z Maďarska zvlášť," hovorí riaditeľka umeleckých zbierok SNG Alexandra Homoľová. Ďalšou významnou akciou je Trienále insitného umenia Insita 2004 v Schaumbarovom mlyne v Pezinku. Okrem toho pripravila galéria dve významné monografické výstavy Adrieny Šimotovej a Márie Bartuszovej. U Šimotovej ide o špeciálne pripravenú kolekciu pre túto výstavu s témou Tvár. V spolupráci s Goetheho inštitútom ponúkne galéria aj výstavu Maxa Ernsta.

Galéria mesta Bratislavy pripravila na tento rok dva výstavné magnety zo zahraničia. Už koncom januára bude v priestoroch Pálffyho paláca sprístupnená exkluzívna výstava s názvom Pocta Josefovi Ladovi. Organizátor úspešných výstav Jan Kukal ju spolu s kurátorkou Katarínou Husaříkovou pripravil prevažne zo súkromných zbierok - najmä z majetku rodiny Ladovcov - ako aj z ôsmich českých galérií a múzeí. „Ponúkne vyše dvesto diel z voľnej tvorby, ilustrácií kníh, reklamných plagátov, scénografických návrhov a nebude chýbať ani fotografický materiál a pohľadnice," hovorí Kukal. Jeden z najznámejších českých výtvarníkov vo svete sa do Bratislavy vracia po vyše štyridsiatich rokoch.

V Mirbachovom paláci sa od 13. februára otvára Paríž bez konca Alberta Giacomettiho. Výstava jedného z najosobitejších sochárov dvadsiateho storočia, ovplyvneného surrealizmom a existenciálnou filozofiou Alberta Giacomettiho (1901-1966), predstaví v kurátorskej koncepcii Franzisky Lentzch najmä jeho grafiku, ale aj obrazy a sochy.

Štátna galéria Banská Bystrica pripravuje na záver roka výstavu slovenskej elektronickej a digitálnej grafiky, ktorá je úvodným projektom k pripravovanému medzinárodnému trienále súčasných technológií v umeleckej grafike. Ako povedala riaditeľka galérie Alena Vrbanová, návštevníci uvidia diela okolo štyridsiatich autorov. Bystrická galéria pripravuje aj veľkú samostatnú výstavu Ilony Németh v kurátorskej koncepcii Kataríny Rusnákovej, jej termín je apríl až máj.

Adriana Hupková-Čeleďová z Nitrianskej galérie vybrala z ponuky tejto inštitúcie výstavy Pavla a Danuty Binderovcov v septembri až novembri, prezentáciu súborného diela Viery Bombovej či expozíciu Milana a Marka Ormandíkovcov. Vrcholom pre Nitranov však bude výstava k štyridsiatemu výročiu galérie.

Významný americký výtvarník Bill Seaman sa predstaví v trnavskej Galérii Jána Koniarka už vo februári. V letných mesiacoch sa skončí trojročný medzinárodný projekt Re: Location, výstava bude súčasťou simultánnych expozícií všetkých siedmich zúčastnených galérií. Kurátorka slovenskej časti Viera Jančeková pripravuje trnavskú výstavu Re: Location Shake pod pracovným názvom Načo je nám umenie.

V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je do polovice februára výstava Skupina Mikuláša Galandu pripravená pri príležitosti vydania rovnomennej monografie s úvodnou štúdiou Juraja Mojžiša. Diela Andreja Barčíka, Antona Čuteka, Vladimíra Kompánka, Rudolfa Krivoša, Milana Laluhu, Milana Paštéku, Andreja Rudavského, Ivana Štubňu a Pavla Tótha pripomínajú príbeh Skupiny Mikuláša Galandu. Ako píše Juraj Mojžiš, je to príbeh z rokov 1957-1969, ktorý sa vpísal do histórie moderného slovenského výtvarného umenia ako umelecké rebelanstvo, ale aj vedomé nadviazanie na tradíciu hľadačstva domácej i európskej moderny, ale predovšetkým ako presvedčivá intelektualizácia duchovnej kultúry na Slovensku.

Riaditeľ Východoslovenskej galérie v Košiciach Peter Markovič upozorňuje na prezentácie Ivana Csudaia a Vojtecha Erdölyiho, intenzívne sa pracuje na kolekcii Súčasné východoslovenské výtvarné umenie.

V ponuke výstav bude zastúpená aj divadelná scénografia, ktorú pripravujú v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.

Najväčšie hity v slovenských galériách 2004