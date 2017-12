Česko-slovenský divadelný dialóg 1993-2003

BRATISLAVA 13. januára (SITA) - Najzaujímavejšie divadelné inscenácie, ktoré vznikli v slovenských a českých divadlách v poslednom desaťročí predstaví od stredy výstava v bratislavskom Českom centre. Expozíciu nazvanú Česko-slovenský divadelný dialóg 1993

-2003 slávnostne otvoria v stredu o 16:30 zástupkyne hereckej obce oboch krajín Emília Vášáryová a Bára Hrzánová. Na vernisáži sa zúčastnia i riaditelia divadelných ústavov v Prahe a Bratislave Ondřej Černý a Silvia Hroncová.

Ako agentúru SITA informovala Sandra Karacsony z Českého centra Bratislava, výstava ponúkne okrem bohatej fotografickej dokumentácie aj časti dekorácií k hrám a kostýmy hercov. Všetky exponáty pochádzajú z divadelných inscenácií, ktoré vznikli vďaka spolupráci českých a slovenských tvorcov. Prehliadka sa pritom sústredí na diela ocenené prestížnou českou Cenou Alfréda Radoka, cenou Thálie a slovenskými Doskami. Mapuje aj úspechy slovenského a českého divadla na medzinárodných festivaloch ako je napríklad Divadlo Plzeň, Divadelná Nitra, Setkání v Těšíně, Zlomvaz v Prahe, Bábkarská Bystrica, Bratislava v pohybe a ďalšie.

Divadelnú výstavu, ktorá bude v Českom centre v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 8, pripravila dvojica kurátorov Silvia Hroncová a Karol Král. Na príprave výstavy sa podieľala aj slovenská scénická výtvarníčka Marija Havran a Viera Burešová z Divadelného ústavu Bratislava. Otvorená bude do 4. februára v pracovných dňoch od 13:00 do 17:00. Výstava sa do bratislavského Českého centra presunula zo Slovenského inštitútu v Prahe, kde bola súčasťou mesiaca Česko-slovenskej vzájomnosti. Z Bratislavy poputuje do Olomouca.