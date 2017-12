Kultúra, aby sa na ňu dalo pozerať

Dlho avizovaný nový začiatok v Slovenskej televízii prináša na druhom kanáli aj dve nové relácie, špeciálne venované kultúre. V pondelok večer malo premiéru ...

Jozef Dado Nagy, moderátor novej relácie Literárne oko.





Dlho avizovaný nový začiatok v Slovenskej televízii prináša na druhom kanáli aj dve nové relácie, špeciálne venované kultúre. V pondelok večer malo premiéru Literárne oko, týždenník o spisovateľoch a knihách, na konci januára bude spustené Metro, cyklus relácií o alternatívnej umeleckej scéne s dvojtýždennou periodicitou. Literárne oko má ambíciu predstaviť nielen dianie u nás, ale i v okolitých krajinách, tvorcovia Metra sa mienia venovať výlučne domácej tvorbe.

Pohľad do sveta literatúry

Hlavným protagonistom novej literárnej relácie je známy moderátor Jozef Dado Nagy. S podobným programom už má skúsenosti z Rádia Twist i z mnohých diskusných večerov. „Ľudia z STV najskôr oslovili nejakého človeka z Košíc, ale on im odporučil mňa," povedal pre SME Nagy, ktorý dostal veľkorysý priestor na polhodinovú autorskú reláciu.

Prvými hosťami Literárneho oka boli vydavateľ Koloman Kertész Bagala, spisovatelia Kornel Földvári a Oliver Bakoš. Hovorilo sa o mladých autoroch, uplynulom roku v literatúre, súťaži Poviedka, o presadzovaní našich spisovateľov v zahraničí a na záver moderátor stručne predstavil štyri knihy ženských autoriek.

Relácie venované literatúre sa do programu STV pravidelne vracajú. Väčšinou boli buď vyslovene reklamné, alebo mali podobu diskusie na jednu tému. Literárne oko je rozdelené do niekoľkých tematických blokov. „Štruktúra relácie sa bude postupne profilovať. Zatiaľ to funguje tak, že mám približný scenár, na ktorého základe nakrútime tri diely naraz v jeden deň. Ponuka prišla dosť narýchlo a je dosť ťažké vymyslieť niečo tak, aby sa na to ľudia dokázali polhodinu pozerať," tvrdí Dado Nagy, ale zároveň verí, že v tandeme s mladým režisérom a spisovateľom Petrom Krištúfkom sa mu to podarí každý týždeň.

Prvé ohlasy literárnej brandže sú opatrné: „Vítam novú reláciu o literatúre, no uvidíme, aké budú ďalšie pokračovania," povedal publicista a kritik Jozef Bžoch. Literárny vedec Valér Mikula stihol sledovať iba polovicu relácie, no tiež je zvedavý, ako sa tvorcom podarí vyrovnať s týždennou pravidelnosťou.

Literárne oko budete môcť sledovať každý pondelok, deväť minút po deviatej hodine večer na STV2.

Alternatívne metro

Dvadsiateho šiesteho januára o 22.00 h diváci na tom istom druhom programe STV uvidia po prvýkrát magazín o mladej alternatívnej kultúre na Slovensku. Moderátormi relácie s názvom Metro sú redaktori dnes už zaniknutého rádia Ragtime - Braňo Bezák a Daniel Baláž, z prostredia kultového bratislavského rádia pochádza aj scenárista Vlado Talian, ktorému bude asistovať hudobný publicista Rado Ondřejíček.

Metro sa bude vysielať naživo zo štúdia, vystrieda sa v ňom množstvo rôznych hostí, dokumentov a videoklipov. Súčasťou relácie bude vystúpenie hudobnej skupiny. „Jednou z inšpirácií pre našu reláciu bol populárny Anděl z Českej televízie. My sa budeme snažiť dvojhodinovku doplniť ešte o krátke bloky z aktuálneho diania v hudbe, divadle a literatúre," povedal pre SME Braňo Bezák.

Prvým hosťami budú hudobník a organizátor Michal Kaščák a novinár Andrej Bán. Úvodná téma bude pre pokračovanie relácie kľúčová. Bude sa diskutovať o tom, či má podobný program na Slovensku zmysel, či vôbec bude o čom vysielať, alebo či nie je pre mladého človeka lepšie sa radšej zbaliť a odísť niekam preč.

„Túto dvojicu sme vybrali zámerne. Michal Kaščák s Pohodou dokázal, že to s alternatívnou kultúrou na Slovensku ide. Novinár Andrej Bán však musel odísť do Prahy, aby mohol robiť to, čo vždy chcel - reportéra." Hudobným hosťom bude mladá skupina Puding pani Elvisovej.

Metro bude striedať formu moderovanej relácie s pásmom archívneho materiálu z útrob STV a videoklipov. „Chceli by sme pustiť niektoré z výborných dokumentov alebo relácií, ktoré ľudia videli možno raz, napríklad reláciu More. Do budúcnosti by sme chceli, aby sa z Metra stal pravidelný týždenník," dodáva Braňo Bezák.