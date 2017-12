Eminem: staré hriechy a nový hnev

Eminem prehral súd s newyorským hiphopovým časopisom The Source. Časopis uverejnil úryvky z jeho starých, nikdy nezverejnených rasistických textov. Eminemovi advokáti sa pokúsili zabrániť tomu a poukazovali na to, že The Source tým porušuje jeho autorské

14. jan 2004

práva.

Okresný sudca Gerald Lynch spočiatku tejto námietke vyhovel a súhlasil s tým, že The Source nemal právo tieto sporné Eminemove texty uverejniť, ale povolil časopisu jednorazovo uverejniť maximálne dvadsaťsekundové úryvky z nahrávky na priloženom cédečku. Ohraničené šírenie nahrávky spadá pod právo média na „primerané využitie" materiálu chráneného copyrightom na účely kritiky.

Vydavateľ Benzino zverejnil sporné úryvky z piesní z roku 1993 už v novembri minulého roku na tlačovke v newyorskom hoteli Millenium. Doslova v nich stojí napríklad: „...Blacks and whites, they sometimes mix / But black girls only want your money, 'cause they're dumb chicks... Never date a black girl, because blacks only want your money / And that sh!t ain't funny." („Belosi a černosi sa občas miešajú/ Ale čierne dievčatá chcú len tvoje peniaze, lebo sú to hlúpe sliepky/ nikdy nechoď s černoškou, lebo černošky chcú len tvoje prachy/ a to svinstvo ma nebaví")

Podľa vlastných informácií získal časopis materiál od bývalých Eminemových známych z Detroitu. Tridsaťjedenročná rapová hviezda označila túto nahrávku za hlúposť, ktorej sa dopustil ako tínedžer. Zdôraznil, že nemá rasistické postoje a že v tom čase konal v hneve, po tom, čo sa rozišiel s afroamerickým dievčaťom.

„Ray Benzino, Dave Mays a The Source idú po mne, Shady Records a našich umelcoch už dávno," povedal Eminem. Myslí tým vlastnú hudobnú firmu, ktorá distribuuje aj Aftermath Records, sú aj iní podporovatelia Eminema: Dr. Dre a 50 centov, s ktorými má zmluvu, sú obaja Afroameričania. Eminem vyhlásil, že vydavatelia Source mu zámerne škodia jeho „starými, idiotskými nahrávkami". „Boja sa, že by si hiphopová scéna mohla všimnúť, že môže žiť aj bez ich časopisu. Hiphop pomohol celej generácii vyrovnať sa s chudobou a predsudkami, ktoré nás všetkých ovplyvnili, či už zo slumov, alebo karavanov." Vyzýval svojich priaznivcov, aby videli v týchto jeho veciach len „hlúposť", ktorými sú, a nie rasistický útok na černochov.

Eminem a časopis The Source, ktorý vychádza mesačne v päťstotisícovom náklade, už dávno proti sebe bojujú. Ray Benzino už dávno obviňuje belošskú raperskú hviezdu, že ničí hiphopovú kultúru a využíva ju na vlastný zisk. A Eminem zasa na svojom koncerte v júni na scéne roztrhal cenu Za najlepšiu báseň roku 2000, ktorú mu časopis The Source udelil.

Tentoraz už Eminem reagoval jemnejšie. Uverejnil na internete pamflet proti The Source a Benzinovi, pesničku Bully. Bully je ľudové označenie človeka, čo šikanuje slabších.

EDWIN GRASSMEIER