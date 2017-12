Chystá sa muzikál o Troch mušketieroch

BRATISLAVA - Skladba All for love, ktorú pre film Traja mušketieri napísal spevák Bryan Adams, by mala zaznieť aj v novom, zatiaľ však len pripravovanom českom divadelnom muzikáli Traja mušketieri.

14. jan 2004 o 10:00

Písmo: A - | A + 0 „Áno, kúpili sme práva na túto skladbu, ktorú Bryan Adams napísal pre film a spieval ju so Stingom a Rod Stewartom," potvrdil informáciu jeden z tvorcom českého muzikálu, skladateľ a spevák Michal David s tým, že svetoznámy hit mohli pretextovať do češtiny. „Jeho názov bude teda Priateľstvo na trikrát a skončí s ním prvé dejstvo." Premiéra nového titulu pražského divadla Broadway je zatiaľ otázkou času. Podľa všetkého by však ku koncu tohto roku alebo neskôr mohli vystriedať úspešných Rebelov. O réžiu českých mušketierov by sa mal postarať choreograf Libor Vaculík a o hudobnú stránku Lou Fanánek Hagen a Michal David. (tasr)