Nominácie Brit Awards pre The Darkness

LONDÝN - Naviac nominácií na prestížne hudobné ceny Brit Awards má retro rocková skupina The Darkness, ktorá získala nominácie v štyroch z dvanástich kategórií. Najlepšou britskou sólovou umelkyňou má šancu sa stať speváčka Dido. Nominácie na Brit Awards

14. jan 2004 o 9:00

, ktoré sú britskou obdobou amerických Grammy, oznámili v pondelok v Londýne. K najväčším zahraničným hviezdam, ktoré získali nominácie, patrí Christina Aguilerová, Justin Timberlake a Beyonce Knowlesová.

Skupina The Darkness je nominovaná v kategórii najlepšia britská skupina, objav roka, najlepší britský rock a najlepší britský album. Kapela, vychádzajúca z hardrockovej 70. a 80. rokov, naposledy bodovala v Británii s vianočným superhitom Christmas Time (Don't Let the Bells End).

Dido si vybojovala tri nominácie - najlepšia speváčka, najlepší album a najlepší singel. Jej najväčšími súperkami v kategórii najlepšia speváčka je Sophie Ellis-Bextorová, Jamelia, Annie Lennoxová a Amy Winehouseová. O titul najlepšieho britského speváka súťaží Will Young, prvý víťaz britskej súťaže Pop Idol, spolu s Badly Drawnom Boyom, Danielom Bedingfieldom, Davidom Bowiem a Dizzom Rascalom.

V medzinárodnej kategórií si zmerajú sily Justin Timberlake, Beck, raper s pseudonymom 50 Cent, Sean Paul a Damien Rice. V ženskej časti bude súperiť Christina Aguilerová, Beyonce Knowlesová, Missy Elliottová, Alicia Keysová a Kylie Minogue. Medzi najlepšie medzinárodné skupiny zaradili zástupcovia hudobného priemyslu Black Eyed Peas, Kings of Leon, Outkast, The Strokes, The White Stripes.

Ceny Brit Awards, o ktorých udelení rozhoduje viac než tisíc zástupcov hudobného priemyslu, budú vyhlásené 17. februára v Londýne. (čtk, peb)