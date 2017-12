Americký spevák Randy VanWarmer podľahol leukémii

Nashville 14. januára (TASR) - Americký spevák, gitarista a textár Randy VanWarmer zomrel v pondelok v meste Seattle na leukémiu vo veku 48 rokov.

14. jan 2004 o 15:00 TASR

VanWarmerovým najväčším hitom bola skladba Just When I Needed You Most z roku 1979, ktorú napísal ako 18-ročný. V hitparáde časopisu Billboard vystúpila na štvrté miesto.

Neskôr písal skladby pre iné skupiny. Jeho kompozícia I'm in a Hurry (And Don't Know Why) v podaní kapely Alabama sa stala hitom číslom jeden v roku 1992. Na prvé miesto sa dostala v roku 1984 aj jeho ďalšia skladba I Guess It Never Hurts to Hurt Sometimes v podaní Oak Ridge Boys.

Randy VanWarmer sa narodil 30. marca 1955 v Indian Hills, štát Colorado. Po smrti svojho otca žil dlhší čas v anglickom Cornwalle. Neskôr býval v New Yorku a Los Angeles, kým zakotvil v Nashville.

Poslednou skladbou VanWarmera je duet Sandcastles s country spevákom Razzym Baileyom, ktorý vyjde na nosičoch túto jar.