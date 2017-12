Sagvan Tofi: Prežil som vďaka bulváru

Bratislava 14. januára (TASR) - Český herec, spevák a "kamarát do dažďa" Sagvan Tofi sa vrátil na scénu.

14. jan 2004 o 18:32 TASR

Po desaťročnej odmlke, počas ktorej sa vraj venoval iným veciam ako šoubiznis, vydáva výberový album Best of Sagvan Tofi. Staršie ročníky aj mladší fanúšikovia vracajúcej sa éry 80. rokov si prídu na svoje pri 15 skladbách vrátane Tofiho najväčšieho hitu Dávej, ber. Vo vlastnej réžii spevák na Slovensku nakrúti aj videoklip.

"Mám na to hneď niekoľko dôvodov. Páči sa mi tu, mám k nemu dobrý vzťah, pretože som mal zo Slovenska aj priateľky, dokonca spolupracovníkov, ktorí mi robili muziku - ako Jano Baláž s Vašom Patejdlom mi napísali najväčší hit Dávej, ber. Natáčal som tu filmy, Darinka Rolincová mi napísala pesničku. Takže Slovensko, zem zasľúbená," hovorí so smiechom Sagvan, ktorý výberové cédečko nakrútil až teraz viac-menej na protest.

"Keď sa ma pýtajú, čo som robil za posledných 10 rokov, odpovedám, že som odpočíval. Teraz mám novú verziu a to, že som pripravoval toto cédečko. Samozrejme, to zľahčujem," hovorí s úsmevom. Počas desaťročia mimo šoubiznisu vraj o nič neprišiel. "Prežil som zaujímavé obdobie, s novou platňou som nabral druhý dych a nič som neprešvihol. Keď sa obzriem okolo, tak sú tu rovnaké tváre Elán, Team, Vondráčková, Michal David.

Bolo obdobie, keď na 80. roky všetci pľuvali a hovorili, to je to staré, komunistické. Vrátilo sa to a asi to má niečo do seba. Žijem na plné obrátky každú minútu svojho života, neľutujem nič, čo som prežil, takže mne bolo dobre aj v tej dobe a nejako som sa nestaral o to, že som komunistické dieťa. Sú veci, ktoré sa mi nepáčia, ale nezmenil by som ich, pretože patria k dobe. Napríklad som sa tešil na hamburger a keď som ho dal prvýkrát do úst, zdalo sa mi, že ma niekto oklamal, pretože to nebol karbonátok od mamy, ale nejaké zlisované mäso. Každá doba má niečo a ja som spokojný," hovorí.

O uplynulých desiatich rokoch Tofi odmieta hovoriť, tvrdí, že si užíval plnými dúškami a nerobil nič zlé, len vraj do toho nikomu nič nie je. "Prežil som vďaka bulváru, pretože som ďtýpekď, o ktorom bulvár veľa napísal, a tým, že som nič neprodukoval, odmietal som role, nechcel som moderovať, ani spievať, tak samozrejme písali len hlúposti o tom, kde a s kým som bol, že som kráľ večierkov. Až tak mi to nevadilo až pokým to neprerástlo istú hranicu a povedal som si: tak dosť, ja mám predsa niečo na sebou. Začali do mňa rýpať aj začínajúci umelci, tak som album vydal na protest. Zavolal som na firmu a z 50 pesničiek sme vybrali 15 Best of. Dnes som rád, pretože sa to dobre predáva a ja som spokojný."