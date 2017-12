Na Aragorna nezabudnem

Vo filme vždy nakoniec zvíťazí láska. Ale herec VIGGO MORTENSEN, kráľ Aragorn, bol pri európskej premiére v Berlíne politický: „Ďakujem vám, že ste nenapadli Irak." Potom poskytol rozhovor novinárom.

15. jan 2004 o 12:00 MICHAEL TIETZ, dpa

Viggo Mortensen (Aragorn, vľavo) a Ian McKellen (Gandalf).

FOTO- MOVIEWEB

Ako sa cítite pri myšlienke, že Pán prsteňov sa skončil?

„Skončil sa, aj neskončil. Nakrúcal sa pridlho a za ten čas som uzavrel niekoľko priateľstiev na celý život. S Petrom Jacksonom, mnohými Novozélanďanmi aj s krajinou. Príbeh hovorí, aké je dôležité pochybovať o sebe, vedieť, čo robím, a aké to má následky na ostatných. "

Úplne ste zrástli s rolou Aragorna. Dokážete ju odložiť?

„Často počúvame o hercoch, ktorí sa vedia hladko zbaviť svojej úlohy. Ako vedia na ňu zabudnúť. Tomu celkom nerozumiem. Život je aj tak príliš krátky, jedného dňa budeme senilní a už nebudeme vedieť, prečo sme chceli zabudnúť na niečo, čo bolo pre náš život dôležité."

Čo sa stane v treťom diele s Aragornom?

„Jeho zodpovednosť za všetkých zúčastnených bude čoraz väčšia. Aragorn bol od začiatku ochotný sa obetovať za všetkých ostatných, ale teraz sa musí postaviť do úlohy vodcu."

Priaznivci najviac očakávajú poslednú veľkú bitku. Čo uvidíme?

„Obrovské slony, lietajúce príšery, zlobrov, orkov, čo boli kedysi elfami. Do tejto bitky hodil Peter Jackson všetko, čo Tolkien vôbec vymyslel. Je to to najväčšie, čo sa dá vidieť na filmovom plátne. Dôležitá nie je len inscenácia tej bitky, ale význam príbehu. Divák bude z tej bitky dosť vyčerpaný."