Natáčanie posledných častí Priateľov sprevádzajú silné emócie

15. jan 2004 o 9:00 TASR

Los Angeles 15. januára (TASR) - Hlavní protagonisti jedného z obľúbenejších televíznych seriálov Priatelia priznali, že natáčanie posledných častí sprevádzajú silné emócie a na pľaci to len tak vrie.

"Teraz sme všetci ako krehký čínsky porcelán, ktorý sa rúti oproti tvrdému múru... a čaká ho nevyhnutná bolesť," prezradila Jennifer Anistonová (v seriáli Rachel Greenová) zvedavým televíznym kritikom, ktorí hercov vyspovedali pred záverečnou filmovačkou v štúdiách Warner Bros.

"A rozbijeme sa na milión kúskov," dodala jej kolegyňa Lisa Kudrowová, alias Phoebe. "Je to väčšia strata, než som očakávala," priznala sa.

Všetkým šiestim, sediacim na režisérskych stoličkách, sa ťažko nachádzali slová, ktoré by vyjadrili, aký je to pocit rozlúčiť sa so šou, ktorá bola za ostatných 10 rokov nielen centrom celosvetového diváckeho záujmu, ale najmä stredobodom ich života.

Pre Matta LeBlanca, alias Joeyho, bolo natáčanie Priateľov podľa jeho slov "tretinou jeho života" a bremeno odchodu je nesmierne ťažké.

David Schwimmer, stvárňujúci citlivého Rossa, potvrdil, že kľúčom k tak trvalému úspechu i životnosti Priateľov boli skutočné putá priateľstva medzi jeho protagonistami. "Mali sme sa veľmi radi od začiatku," hovorí.

Pocity za všetkých vyjadril snáď Matthew Perry, alias neustále mudrujúci Chandler Bing, keď povedal, že po Priateľoch sa im bude ťažko pokračovať, pretože seriál nasadil latku tak vysoko, že ju bude veľmi ťažké prekonať. A to si všetci veľmi dobre uvedomujú.

Courteney Coxová-Arquetteová, ktorá v Priateľoch stvárnila puntičkársku Moniku, prezradila, že nostalgiu za Priateľmi jej snáď pomôže prekonať jej bábätko, na ktoré sa už veľmi teší.

"Myslím, že je to pre mňa vynikajúco načasované, pretože sa aspoň budem mať čomu venovať, ak mi náhodou bude príliš smutno," povedala seriálová Monika a prezradila, že prírastok do rodiny očakáva v polovici júla.

Ani herci, ani producenti nechceli prezradiť, ako najúspešnejší seriál všetkých čias nakoniec skončí. Štúdiové obecenstvo nebude na najdôležitejších scénach prítomné, aby neprezradilo tajomstvo širokej verejnosti. Na pľaci bude len najpotrebnejšia časť filmového štábu.

Schwimmer však zvedavcom prezradil, že záver sa bude niesť v znamení nových začiatkov a v divákoch zanechá pocit uspokojenia. "Bude sa niesť v znamení novej kapitoly v živote každého z nás," uzavrel emotívne stretnutie seriálový Ross.

Celkom posledná časť seriálu Priatelia sa natočí na budúci piatok 23. januára.