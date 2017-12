Judge Law sa zmieril s bolestným rozchodom

15. jan 2004 o 11:00 TASR

Los Angeles 15. januára (TASR) - Americký herec Judge Law sa po bolestnom rozchode so Sadie Frostovou cíti silnejší a šťastnejší. Law, ktorý stvárnil jednu z hlavných úloh vo vojnovej dráme Cold Mountain, sa s Frostovou rozviedol minulý rok.

Pre časopis This Morning uviedol: "Myslím, že takýto druh situácie potrebuje dlhší čas, aby sa to zahojilo, napravilo a dalo do poriadku. Keď vstúpite do manželstva, zmení to váš život, rovnako ako ho zmení, keď ste súčasťou jeho rozpadu. Ale v skutočnosti sa cítim silnejší a šťastnejší, aj keď trochu ubitý a zlomený."

Pár má tri deti. Frostová na súde uviedla, že jeho správanie zhoršilo jej postnatálnu depresiu, kvôli čomu sa musela liečiť. Tridsaťjedenročný herec sa v súčasnosti pripravuje na svoju novú úlohu v komédii Alfie. Jeho kolegyňou nielen vo filme, ale i v súkromí, je o desať rokov mladšia Sienna Millerová.