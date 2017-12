Dvojzmyselný Nový život

Jozef Gregor-Tajovský: Nový život. Slovenské komorné divadlo, Martin. Réžia: Dodo Gombár. Hudba: David Rotter. Choreografia: Silvia Beláková. Hrajú: Andrej Hrnčiar, Lucia Jašková, Renáta Rundová a ďalší. Premiéra: 16. januára.

16. jan 2004 o 12:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Z Tajovského Nového života. FOTO - MATÚŠ OĽHA





Novým životom oslavuje divadlo svoje šesťdesiate narodeniny a vstupuje aj do svojho nového života. „Ja sa do Martina rád vraciam. Toto je už moja deviata inscenácia. Myslím, že je to preto, lebo v Martine je pre mňa akési mimoriadne tvorivé prostredie," povedal po generálke režisér Dodo Gombár.

Pôvodný text prepracoval režisér tak, aby sa v ňom prelínali dve roviny. Jedna rovina martinského Nového života ponúka divákovi pohľad na oprašovačku - skúšku predstavenia, ktoré sa dlho nehralo. Druhá prináša dôraz na Tajovského hru. „Lákalo nás pokúsiť sa ukázať, ako v divadle vyzerá bežná rutina. Obidve roviny sa zdanlivo čoraz viac prekrývajú, ale nikdy celkom nesplynú. Veď samotnou podstatou divadla je, že je v ňom všetko len akože," povedala dramaturgička Monika Michnová.

Súčasťou činohry je jeden pohybový výstup. Väčšiu úlohu ako tanec však zohráva hudba. „Tanec vyjadril obsah jedného dialógu. Hudba je nositeľkou témy a myšlienok, preto som si na spoluprácu prizval Davida Rottera. Pracoval som s ním už viackrát, takže vie, čo chcem," vysvetľuje Dodo Gombár.

Celé „akože divadelné" dianie na javisku sa posunie, keď sa na skúšku jednoducho nedostaví herečka. Skúšať sa musí, a nahradí ju šepkárka, ktorá vie naspamäť celý text. Hranica medzi postavou a šepkárkou sa pomaly stráca a vtedy nastupuje pôvodný Tajovský a hranicu medzi dvoma rovinami ešte rozmaže.

V jednej z hlavných úloh sa v dnešnej premiére predstaví nový riaditeľ divadla Andrej Hrnčiar. „Režírovať riaditeľa divadla pre mňa bolo normálne, lebo keď stál na javisku, bral som ho ako herca. Ani po pripomienkach ma nechcel vyhnať z divadla," dodal so smiechom Dodo Gombár.