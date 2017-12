Tintin na výstave

V Barcelone je výstava k 75. výročiu slávnej kreslenej postavičky Tintina a jeho psa Miloua. Ich otcom je Belgičan George Remi, známejší pod umeleckým pseudonymom Hergé, ktorý svojich hrdinov poslal na prvú misiu proti neprávostiam 10. januára 1929.

16. jan 2004 o 15:30

Dvadsaťtri dobrodružstiev, ktoré dvojica prežíva až do roku 1976, bolo preložených do šesťdesiatich jazykov. Zošitov sa predalo 192,5 milióna, nehovoriac o filmoch, divadelných hrách a celom biznise, ktorý sa medzitým roztočil. Vo frankofónnom svete belgický pár predbehol iba Asterix a Lucky Luke. A aj keď Hergé v roku 1983 zomrel, Tintin a Milou naďalej putujú po svete. Jeho dediči napríklad chcú nakrútiť film a najali si režiséra Stevena Spielberga. Hlavnú postavu reportéra Tintina by mal hrať Tom Hanks. (čtk)