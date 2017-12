Horkýže Slíže "obdarovali" Britney Spears silikónom

16. jan 2004 o 16:30 TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Slovenskí bronzoví slávici - skupina Horkýže slíže "obdarovali" vo štvrtok večer americkú popovú hviezdu Britney Spears silikónom.

Hoci sa slovenská kapela so svetoznámou speváčkou osobne nestretla, práve výdatnou dávkou silikónu pokrstila v Bratislave knihu Martina Hanusku - Britney Spears - Úplne nahá. "Pridajte jej aj na zadnej časti tela," nechal sa počuť autor tejto publikácie, ktorá vyšla v novembri minulého roka a po niekoľkých týždňoch predaja získala už Zlatú knihu.

Niektorí členovia "horkýže" dokonca prišli "na počesť" tejto udalosti odetí do tričiek s podobizňou sexi speváčky. "Priznám sa, trochu ma prekvapilo, že práve my máme takúto knihu krstiť. Ale tak ako hudba aj knižky potrebujú krstných otcov," povedal s úsmevom líder kapely Kuko.

Počas krstu prišla reč aj na hypotetickú situáciu, ako by vyzeralo spoločné účinkovanie týchto dvoch v hudobnej brandži tak rozdielnych interpretov. "My sme takej divokej povahy, že by Britney asi turné s nami v polovičke zrušila a išla by radšej spievať so Steve Wonderom," netajili sa ďalší členovia kapely.

Kniha slovenského autora by sa mala v blízkom čase objaviť aj na nemeckom trhu v rozšírenom vydaní. Okrem nového albumu sa totiž Britney na konci minulého roka postarala o poriadny rozruch svojím bleskovým, len dva dni trvajúcim manželstvom. A táto "zásadná" udalosť nesmie v knihe chýbať. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.