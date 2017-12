Žilinské Mestské divadlo financuje výlučne samospráva

17. jan 2004 o 17:07 TASR

Žilina 17. januára (TASR) Mestské divadlo (MD) v Žiline je jediným divadlom svojho druhu na Slovensku, ktoré nie je financované zo štátneho rozpočtu, ale výlučne z rozpočtu samosprávy.

Podľa žilinského primátora Jána Slotu si chce mesto divadlo udržať, a preto sa podieľa na jeho financovaní. V minulom roku samospráva dofinancovala z vlastných zdrojov komplexnú rekonštrukciu divadla za takmer 70 miliónov korún. Slota však očakáva, že tak ako v iných väčších slovenských mestách sú divadlá dotované zo štátneho rozpočtu, aj do Žiliny by mali prísť zdroje na prevádzkovanie divadla. "My samozrejme dúfame, že v štátnom rozpočte sa nájde nejaká koruna už aj pre mesto Žilina, teda pre Mestské divadlo v Žiline. Pretože niektoré iné divadlá majú relatívne veľmi hojno, my máme nulu a všetko hradíme z nášho biedneho rozpočtu. Ten rozpočet je biedny všade, ja viem, ale predsa len tie ostatné divadlá sú z väčšej časti financované štátom, u nás nemáme zatiaľ nič," doplnil Slota.

Mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo divadlu takmer desať miliónov korún, čo je o tri milióny viac ako minulý rok. Vďaka navýšeniu finančných prostriedkov bude môcť MD rozšíriť svoj umelecký súbor o päť nových hercov a vytvoriť tak stálu divadelnú scénu, ktorá bude schopná produkovať večerné predstavenia pre dospelých. Dosiaľ sa divadlo špecializovalo predovšetkým na tvorbu pre deti.