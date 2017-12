Hviezdami BJD 2001 budú gitarista Lucky Peterson a trio The Tweeters

Bratislava 4. októbra (TASR) - Americký bluesový gitarista Lucky Peterson a britsko-francúzske trio The Tweeters budú hlavnými hviezdami 27. ročníka ...

4. okt 2001 o 18:01 TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Americký bluesový gitarista Lucky Peterson a britsko-francúzske trio The Tweeters budú hlavnými hviezdami 27. ročníka Bratislavských jazzových dní 2001 (BJD), ktoré sa začnú v piatok 19. októbra v Parku kultúry a oddychu (PKO).

Organizátori trojdňového džezového festivalu dnes pred novinármi vyhlásili, že technické požiadavky na vystúpenie Petersona boli na Slovensku "z päťdesiatich percent nesplniteľné", preto si museli zvukovú aparatúru požičať z Viedne. Fenomenálny gitarista priletí do Bratislavy z Paríža a koncert na Slovensku bude jeho jediným účinkovaním na území východnej Európy.

Skupinu The Tweeters tvoria "svetové megahviezdy" džezrocku bubeník a perkusionista Manu Katché, basgitarista Pino Palladino a gitarista Dominic Miller. Okrem nich sa na BJD predstavia aj americké kapely The Joey de Francesco Trio a Scott Hamilton Quartet, Holanďania New Cool Collective a známy americký džezmen Bobby Previte. Spolu tu vystúpi 14 skupín z ôsmich krajín sveta, pričom štyri telesá sú zo Slovenska.

Jeden z garantov podujatia a špička domáceho džezu spevák Peter Lipa uviedol, že na tomto ročníku zahrajú nové tváre a nové kapely, "ktoré budú možno ešte lepšie ako minuloročné". "Divákom predstavíme súčasné trendy svetového džezu, ale uspokojiť všetkých nie je ľahké," dodal.

Koncerty tohtoročného festivalu budú v spoločenskej sále PKO a vo vedľajšej estrádnej hale má byť interaktívna kaviareň s veľkou obrazovkou a kvalitným zvukom. V sobotu 20. októbra bratislavskí DJ-i zorganizujú pri príležitosti BJD špeciálnu džezovú diskotéku pre mladých v tanečnom U-klube. Lístky na BJD sú už v predpredaji.