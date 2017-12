Terazky som opäť majorom

Nemocnica sa skončila, štafetu dnes o 20.00 h na prvom programe Českej televízie preberajú Čierni baróni z prostredia vojenských pracovných táborov päťdesiatych ...

Nemocnica sa skončila, štafetu dnes o 20.00 h na prvom programe Českej televízie preberajú Čierni baróni z prostredia vojenských pracovných táborov päťdesiatych rokov. Jedenásťdielny seriál však podľa samotných tvorcov nenadväzuje na dvanásť rokov starý rovnomenný celovečerný film Zdeňka Sirového. Naopak, režisér Juraj Herz využíva všetky divácky neznáme motívy z knižnej predlohy Miloslava Švandrlíka. S nápadom nakrútiť sériu na pomedzí sitcomu prišiel scenárista Martin Bezouška. V lete by sa mal seriál objaviť aj v TV Markíza.

V seriáli sa objavia viaceré české hviezdy - Bolek Polívka, Tomáš Töpfer, Vitězslav Jandák, Karel Heřmánek, Petr Nárožný a Oldřich Kaiser. V hlavnej postave majora Terazkyho sa predstaví slovenský herec ANDY HRYC.

Vraj ste o postavu majora Terazkyho mali veľký záujem a Pavlovi Landovskému ju z filmu závideli. Čím bola pre vás taká príťažlivá?

„Každý herec, či si to prizná, alebo nie, má skryté túžby. Ja tiež. Uniformované úlohy ma vždy priťahovali, napokon môj kapitán Staněk v Povstaleckej histórii mal celkom úspech. Terazky je postava, ktorú by si rád 'strihol' skoro každý herec mojej generácie, ktorý čo len trochu typovo zodpovedá predlohe. Šťastie sa usmialo na mňa."

Major Terazky vlastne nikdy nevedel, či je Slovák, Čech, Rusín, alebo Maďar. Ako ste sa dostávali do jeho dialektu?

„Mali sme s režisérom dohodu, že Terazkyho texty a dialógy, ktoré autor scenára Martin Bezouška len 'načrtol', som si vždy deň pred nakrúcaním v hoteli preložil do tej hroznej federálno-feudálnej českoslovenčiny. Ráno sme to s režisérom prekonzultovali, scenzurovali a nakrútili."

Ako ste si rozumeli s Jurajom Herzom? Nechával vám voľnosť?

„Juraj Herz je geniálny režisér."

Čím?

„Vie, že základom všetkého je dobre si film obsadiť. Spolupracuje len s hercami, o ktorých je presvedčený, že sa mu hodia. A potom dáva hercovi, ktorému dôveruje, maximálnu slobodu."

Vraj ste počas nakrúcania prepotili denne niekoľko košieľ. To bolo pri ňom tak horúco?

„Keď sme nakrúcali v zime - bola extrémna zima a museli sme sa zohrievať. No a v lete som mal každý deň na pľaci pripravené tri košele. V tých uniformách bolo predsa len trochu teplo."

Niektoré fotografie ukazujú, že ste v prestávkach hrali rýdzo nesocialistický šport - golf. Spôsob obľúbeného relaxu?

„Krátili sme si chvíle všelijako. Veľa času som pretelefonoval. Bol som prakticky v kuse neďaleko internetu, takže aj komunikácia s Twistom bola zabezpečená. No a v prestávkach som si niekedy trénoval golfové odpaly."

Nesnažili sa vám české hviezdy trochu podkopať výsadné postavenie?

„Spolupráca s českými kolegami nemala najmenší zádrh. Poznáme sa roky a vzájomne sa uznávame."

Žiadne ‚kafranie' do remesla?

„Občas áno, ale ak ide o úprimnú radu kolegu a v záujme spoločného diela, je užitočná a poteší. Nik z nás sa nepotreboval hrať na hviezdu a celý čas sme sa pri práci výborne zabávali."

V českej tlači sa objavili správy, že herci v otvorenom liste protestovali proti nakrúcaniu Herzovho seriálu. Môžete to potvrdiť?

„Počul som čosi podobné, ale nepovažujem to za pravdepodobné. Možno niekomu zo starého obsadenia prišlo ľúto, že sa idú robiť baróni bez neho, ale nemyslím, že by bol niektorý z kolegov taký hlupák, aby si to kompenzoval takýmto nezmyselným spôsobom. V našej brandži to nebýva zvykom."

Čo si pamätáte z päťdesiatych rokov?

„V päťdesiatych rokoch som bol dieťa. Pamätám sa aj na tryznu za súdruha Stalina na vtedajšom Stalinovom námestí v Bratislave."

Kde ste slúžili?

„V časoch pookupačnej normalizácie som absolvoval základnú vojenskú službu pri bojovom útvare v Čechách a som mal aj niekoľko 'priblblých' veliteľov. Tým som sa v Barónoch svojím výkonom vlastne akoby pomstil za príkoria, ktoré mi pripravili."

