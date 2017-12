CD / soundtracky

nové CD na trhu

19. jan 2004 o 12:00

Mystic River

Malpaso / Warner Music 2003

Herca a režiséra Clinta Eastwooda netreba predstavovať. Jeho jubilejná 25.režijná práca, u nás uvádzaná ako Tajomná rieka, má päť nominácií na Zlatý glóbus. Mnohých však zaskočí, že Eastwood bol tentoraz i autorom hudby. Pár jeho piesní a inštrumentálnych tém (napríklad ľúbostný motív z Madisonských mostov) sa síce objavilo už v niekoľkých jeho predchádzajúcich filmoch, no na celý soundtrack si trúfol po prvý raz. Gennady Loktionov mu pomohol s aranžmánmi a hudbu nahral legendárny Bostonský symfonický orchester. Hoci je o Eastwoodovi známe, že inklinuje k džezu, jeho hudba je tentoraz s výnimkou úvodnej Mystic River Main Title a dvoch záverečných skladieb, o ktoré sa postaral jeho syn Kyle, iná. Temná, dramatická, občas nostalgická a romantická, doplnená speváckym zborom, ilustrujúca atmosféru filmu. Len občas ju presvetľuje klavír Brada Hatfielda. Eastwood je mužom mnohých talentov.

Jedna ruka netleská

Lucky Man Films 2003

Soundtrack k novému filmu Davida Ondříčka. Autorom hudby k nemu je opäť Jan P. Muchow. Jeho nové melódie (od gitaroviek až po deep dance - ako vždy výborné) dopĺňa Local Distortion - najnovší singel jeho kapely The Ecstasy Of Saint Theresa, česká Khoiba so speváčkou Emou Brabcovou, nový projekt J. Čechtického, známa The Time Is Now skupiny Moloko, Needles and Pins v podaní Ramones a, samozrejme, dialógy z filmu. Prekvapenie sa však objaví v závere, keď namiesto očakávanej slovenskej klasiky zaznie dvadsať rokov stará Zagorovej Mimořádna linka, ktorú si s ňou notuje Jan Tříska (!).

The Lord of the Rings: The Return of the King

Reprise/Warner Music 2003

Tak sa napokon záveru Tokienovej trilógie dočkali i slovenskí fanúšikovia. Dvojica Peter Jackson Howard Shore si naložila ťažké bremeno, no spoločne s hobitmi to dotiahla do úspešného konca. Shore má na svojom konte už sedemdesiat filmov, ale doma zatiaľ len Oscara a Grammy za prvého Pána prsteňov. „Trojka" mu už vyniesla nominácie na dva Zlaté glóbusy a Grammy. Podobne ako režisér i skladateľ využil postupy a prvky, ktoré sa osvedčili: The London Philharmonic Orchestra, The London Voices, chlapčenský zbor z The London Oratory School Scola a motívy, použité už v prechádzajúcich dieloch. Shore je tentoraz menej „temný", viac monumentálny (The Fields of the Pelennor, The End of All Things), dokáže vám zahrať na city, napríklad keď v závere The Steward of Gondor spieva tklivú hobitskú pieseň Billy Boyd alias Pippin, ale i zdvihnúť adrenalín (The Black Gate Opens). Dosť priestoru dostala „elfská" sopranistka Renée Flemming a záverečnú Into the West naspievala Annie Lennox. Shore opäť dokázal, že je majstrom jeho Návrat kráľa je dôstojným zavŕšením trilógie. Ako to už býva u Pána prsteňov zvykom, soundtrack je k dispozícii samostatne, spolu s DVD s dokumentom o skladateľovi a supertrailerom i celá trilógia ako box set.

(mu)