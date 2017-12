Kevinovi Costnerovi učarovali westerny ešte v mladosti

19. jan 2004 o 14:30 TASR

Hamburg 19. januára (TASR) - Kevina Costnera ("Tanec s vlkmi") nadchýnali už v mladosti westerny. "Vždy som chcel byť Indiánom, Tí nemuseli chodiť do školy a vyzerali jednoducho fantasticky," povedal umelec v rozhovore pre časopis Cinema.

Costner sa pýtal často sám seba, či by na Divokom západe v časoch jeho najväčšej slávy vôbec prežil a ako by sa on sám vyrovnal s ťažkými životnými podmienkami.

Pre herca predstavoval western filmový žáner, ktorý mal väčšiu hĺbku a výraznejšiu hlavnú myšlienku ako iné dobrodružné príbehy.

Costnerov najnovší film, western "Open Range - otvorená krajina" sa v týchto dňoch dostáva do európskych kín. Herec hrá v ňom kovboja, ktorý si vybavuje účty s mocným a bohatým rančerom.