Šialene smutný príbeh Michaela Jacksona

RECENZIA / HUDBAČísla jeden, nazval Michael Jackson kolekciu svojich najúspešnejších piesní. Nie je však veľa výberoviek, ktorých pesničky by kopírovali vzostup a pád umelca, tak ako Number Ones. Rúcajúci sa osobný život tohto talentovaného speváka, ...

20. jan 2004 o 13:00

RECENZIA / HUDBAČísla jeden, nazval Michael Jackson kolekciu svojich najúspešnejších piesní. Nie je však veľa výberoviek, ktorých pesničky by kopírovali vzostup a pád umelca, tak ako Number Ones. Rúcajúci sa osobný život tohto talentovaného speváka, skladateľa, ale aj tanečníka je vrytý do kvality jeho pesničiek.

Už podľa fotografie na obale ju zrejmé, že sila jeho pesničiek sa viaže k osemdesiatym rokom. Michael Jackson stojí v tanečnej póze na špičkách, čierny kostým a biele ponožky, presne tak ako ho poznáme z obdobia medzi jeho najúspešnejšími platňami Thriller a Bad.

Po prvýkrát zažiaril ako dieťa - v súrodeneckej skupine The Jackson Five. Za jeho prvý regulárny sólový album po odchode z rodinného podniku sa považuje Off The Wall (1979). Number Ones zahŕňa dve piesne - funkovú, dobovým módnym dicsom nasiaknutú Don't Stop 'Til You Get Enough, ako aj dnes pomerne prehliadanú pomalú Rock With You v štýle slnečných piesní iného zázračného dieťaťa - Stevieho Wondera. Časopis Rolling Stone ju však zaradil do Top 100 najlepších piesní, vydaných od roku 1963. Okrem nej sa tam zmestili aj Billie Jean a Beat It, perly z albumu Thriller (1982), ktorý ho definoval ako najväčšiu hviezdu populárnej hudby.

Spoločným znakom jeho najlepších energických pesničiek je výrazná basová linka. Pri The Way You Make Me Feel, Bad a Smooth Criminal, všetky z albumu Bad (1987) sa Jackson spolieha práve na valivý rytmus. Cítiť, že do skladieb výrazne zasahuje producent Quincy Jones, nad ktorého rytmickými zmenami a harmonickými vsuvkami sa vznáša jeho androgýnny spev. Je prekvapivé, že na prvé miesto hitparád sa z albumu Dangerous (1991) dostala iba Black or White s energickým gitarovým ťahom Slasha z dnes už polorozpadnutých Guns'N'Roses. Bola to posledná nahrávka, s ktorou svet bral Jacksona vážne.

V roku 1993 sa médiami prevalila aféra, spojená s vážnym obvinením z obťažovania dieťaťa. Jacksonov život dychtivo sledovaný médiami poznačil jeho skladateľský kumšt. Väčšina fám okolo neho sa napokon potvrdila. Pesničky poslednej tretiny CD znejú ako odpad, ktorý mal zostať ležať niekde na zemi v nahrávacom štúdiu. You Are Not Alone z HIStory (1995) od skladateľa R. Kellyho znie ako odvar na tému milostná pieseň, podobne ako tanečná, ale nezapamätateľná Blood On The Dance Floor (1997).

Earth Song má silný nápev, ale pesničke s globálnou tematikou a jeho záľubou v spasení sveta citeľne chýba odstup. A záverečné piesne You Rock My World, Break Of Dawn z Invincible (2001) alebo novým singel One More Chance? Vata, ktorá nie je ani odleskom jeho majstrovstva z minulého storočia.

PETER BÁLIK