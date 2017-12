Ironické videoumenie Petra Rónaia vo Washingtone

20. jan 2004 o 11:00

Digitálna tlač s názvom Neposlušný Mohamed (na snímke) je súčasťou výstavy slovenského výtvarníka Petra Rónaia v Galérii Kolomana Sokola na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v USA vo Washingtone. Výstava organizovaná pražskou Gallery Art Factory ponúka takmer dvadsať digitálnych tlačí z posledné obdobia. „Výstava s názvom Video Space vyvolala pozitívny ohlas, na ktorý zareagovali aj súkromné washingtonské galérie," povedala kurátorka výstavy Zora Carrier. „Diela Petra Rónaia sa im páčili a chceli by s ním v budúcnosti spolupracovať." Peter Rónai (1953) je považovaný za priekopníka video-artu na Slovensku a samotné video berie ako hru, do „ktorej vťahujem v interaktívnom priestore samotného diváka. On je totiž najdôležitejší. Chcem poľudštiť komunikáciu, aby divák nebol manipulovaný počítačovým programom, ale sám do neho aktívne vstupoval. Nechcem, aby predmet zvíťazil nad človekom". (pet)

FOTO - ARCHÍV PETRA RÓNAIA