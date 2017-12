Prvá výstava poľskej tvorivej skupiny Azorro na Slovensku

20. jan 2004 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Spochybniť zmysel súčasného umenia sa pokúsi tvorivá skupina Azorro z Poľska na svojej prvej výstave na Slovensku. Štyria mladí ľudia z Krakova a Varšavy otvoria vo štvrtok 22. januára o 18:00 netradičnú prezentáciu videí v Galérii Priestor na Somolického ulici v Bratislave. Ako pre agentúru SITA povedal kurátor výstavy Juraj Čarný z Galérie Priestor, autori ponúknu šesť videoprojekcií, v ktorých hľadajú odpoveď na to, či v umení už naozaj bolo všetko. Hravými a ironickými dialógmi založenými na texte naznačujú svoj pohľad na galérie v Berlíne a na to, ako skončí umenie, dodal Čarný.

Ako ďalej informoval Čarný, výstava s názvom Všetko tu už bolo, bude otvorená do 8. februára od stredy do nedele od 16:00 do 19:00.