Bernardo Bertolucci bude v kinách bezstarostne neprístupný

Rojkovia (The Dreamers) * Francúzsko / Taliansko / Veľká Británia 2003 * 130 minút * Réžia: Bernardo Bertolucci * Hrajú: Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green, Robin Renucci, Anna Chancellor

21. jan 2004 o 9:00 ANDREA PUKOVÁ

Eva Green a Louis Garrel. FOTO - MOVIEWEB





Chlapec nosí na čestnom mieste obrázok dievčaťa, ktoré tajne zbožňuje. Nie na srdci, ako by ste čakali, ale prilepenú pod slipami, ako vysvitne, keď sa pri hre na zálohy musí vyzliecť donaha. Je to príbeh o troch mladučkých filmových fanatikoch a odohráva sa roku 1968 v Paríži - jednom Američanovi a dvoch súrodencoch z jednej dobrej parížskej rodiny. Svoje filmové a sexuálne hry tí traja rozohrávajú v labyrinte rodičovského bytu. Ich pravý domov - Cinématheque Francaise - je totiž práve zatvorený.

Byt skutočne vyzerá ako labyrint a aj ich sexuálne hry sa strácajú v labyrinte fantázie: masturbácia, incest, trojica vo vani. Bernardo Bertolucci to celé zaznamenáva s tou istou ľahkosťou, ktorou ho preslávilo už Posledné tango v Paríži s Marlonom Brandom alebo Zvodná krása s Liv Tyler. Nečudo, že už pri premiére na minuloročnom festivale v Benátkach sa písalo o tom, že film bude potrebovať radikálne strihy, aby sa mohol dostať do cudnej americkej distribúcie.

V týchto dňoch už majú Rojkovia za sebou svoju premiéru na americkej pôde, uviedli ho na festivale Sundance, a to bez krátenia, v tej istej verzii, v akej ho premietali v Benátkach a v akej sa tento týždeň dostal do niektorých krajín Európy, vrátane Českej republiky. Premiéra na Slovensku má byť 13. mája.

Všetky veľké distribučné filmy v Amerike dobrovoľne predkladajú filmy na posúdenie Motion Picture Association of America. Rojkov bude v Amerike distribuovať Fox Searchlight. Spoločnosť podľa The New York Times akceptovala, že film zaradili do kategórie NC-17, nevhodné pre mládež do sedemnásť rokov - čím sa film blíži ku kategóriám, kam býva zaraďované aj porno. Taký film mnoho kín, najmä v menších mestách, odmietne. A trúfnu si na ne len drobní nezávislí distribútori.

Spoločnosť Fox teda urobila experiment: „Tým, že film budeme uvádzať taký, ako ho koncipoval Bernardo," vyhlásil prezident spoločnosti Fox, „chceme pokračovať po stopách jeho klasických diel ako Asfaltový kovboj alebo Posledné tango v Paríži. Bernardo Bertolucci si od Američanov musel zvyknúť na všetko - najskôr za Posledného cisára roku 1988 dostal Oscara, ale Malého Budhu pred vyše desiatimi rokmi americká distribúcia brutálne zostrihala. Tentoraz môže byť konečne spokojný: „Rojkom sa podarilo dostať sa v nezostrihanej podobe do Spojených štátov. Uľavilo sa mi, že distribútor mal víziu ukázať divákom moju, pôvodnú verziu. Napokon, orgazmus je lepší než bomba."

Nie je vylúčené, že aj označkovaný mládeži hlboko neprístupný Bernardo Bertolucci by mohol byť tento rok bombou. Po roku, v ktorom už ani trhákové recepty nefungovali tak, ako mali, nápad s režisérom Posledného tanga v Paríži stojí za ten pokus.