Poľská skupina Azorro vystavuje na Slovensku

BRATISLAVA - Spochybniť zmysel súčasného umenia sa pokúsi tvorivá skupina Azorro z Poľska na svojej prvej výstave na Slovensku. Štyria mladí ľudia z Krakova a Varšavy otvoria vo štvrtok 22. januára o 18.00 h netradičnú prezentáciu videí v Galérii Priesto

21. jan 2004 o 11:30

r na Somolického ulici v Bratislave. Podľa kurátora Juraja Čarného z Galérie Priestor, autori ponúknu šesť videoprojekcií, v ktorých hľadajú odpoveď na to, či v umení už naozaj bolo všetko. „Hravými a ironickými dialógmi založenými na texte naznačujú svoj pohľad na galérie v Berlíne a na to, ako skončí umenie," povedal Juraj Čarný. Výstava s názvom Všetko tu už bolo, bude otvorená do 8. februára. (sita)