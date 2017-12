Horkýže slíže chystajú česko-slovenské turné

Bratislava 22. januára (TASR) - Po úspechoch na slovenských pódiách chce skupina Horkýže Slíže vyraziť aj do susednej Českej republiky.

22. jan 2004 o 17:37 TASR

"V marci alebo apríli plánujeme česko-slovenské turné s českou kapelou Divokej Bill, ktoré by malo pozostávať z piatich koncertov na Slovensku a piatich v Čechách. Bude to taký výmenný šnúrový ťah, my ich dotiahneme na Slovensko a oni nás zoberú do Čiech," hovorí líder kapely Peter Hrivňák alias Kuko.

Po jarnom česko-slovenskom "ťažení" sa skupina s výnimkou festivalov a niektorých ojedinelých vystúpení na domácej pôde bude viac orientovať na české publikum. Svojim slovenským priaznivcom však dlhšiu pauzu vynahradí na jeseň, kedy plánuje veľké čisto slovenské turné. "Rozšírili sme ho o dvadsať koncertov, takže bude pozostávať zo štyridsiatich. Naozaj chceme prejsť celé Slovensko," dodáva Kuko.

TASR vydáva k správe zvukový záznam.