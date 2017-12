V Košiciach dnes začali siedme České dni

Košice 4. októbra (TASR) - Odovzdaním symbolického kľúča od mesta Košice generálnemu konzulovi ČR Josefovi Byrtusovi otvoril dnes v Košiciach primátor ...

5. okt 2001 o 1:10 TASR

Košice 4. októbra (TASR) - Odovzdaním symbolického kľúča od mesta Košice generálnemu konzulovi ČR Josefovi Byrtusovi otvoril dnes v Košiciach primátor Zdenko Trebuľa už siedme České dni. Súčasťou slávnostného otvorenia bola vernisáž Krásy architektúry českého baroka. Tohto roku sa tradičná prehliadka českej kultúry koná pod názvom České dni Horizont 2001 a okrem prezentácie umenia má za cieľ predstaviť aj aktivity z hospodárskej a politickej sféry. Nad podujatím prevzal aj tohto roku záštitu prezident SR Rudolf Schuster. V rámci festivalu v desiatke miest regiónu vystúpia viaceré divadelné súbory, speváci, hudobné i tanečné telesá. Obyvatelia Košíc a ich okolia sa budú môcť bližšie oboznámiť s dielami českých výtvarníkov. V programe nebudú chýbať tri veseloherné predstavenia - komédia Natierač, divadlo jedného herca Nejsem svůj pes a hra Štika k obědu. Divadlo Bolka Polívku uvedie hru Pre dámu na balkóne, komik Miroslav Donutil príde so zábavným programom pod názvom Ptejte se mně na co chcete a já vám odpovím na co chci. Detským divákom je venovaná rozprávka Dlhý, široký a bystrozraký. V rámci Českých dní otvoria v Košiciach konzulát Valašského kráľovstva.

Súčasťou prehliadky bude ďalej Jazzový festival a Jazz Forsa Festival. Program slávnostného večera k štátnemu sviatku ČR bude 28. októbra tvoriť koncert zoskupenia Melody Makers súrodencov Ondřejkovcov.

Už tradične sa v úvode podujatia uskutoční spomienkové stretnutie pri príležitosti Dňa obetí Dukly a 57. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na poľskom i slovenskom území. Tohtoročné České dni sú po prvýkrát súčasťou projektu "Dni višegrádskej štvorky plus 1", v rámci ktorého sa po Českej republike v Košiciach budú prezentovať Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajina.