Disney končí

23. jan 2004 o 13:00

Americká spoločnosť Walt Disney Co. v budúcich mesiacoch uzavrie tradičné animačné štúdio vo floridskom Orlande. Dôvodom je prechod od ručného kreslenia k počítačovej výrobe celovečerných filmov. Podobné animačné štúdio pri Paríži uzavrela spoločnosť v roku 2003. To isté očakáva aj tokijské štúdio začiatkom decembra tohto roku.

„Stále viac našich filmov sa vytvára na počítačoch. Už roky používame techniku ručného a počítačového kreslenia dokopy," povedala Heidi Trottaová zo spoločnosti Walt Disney Co. Prvým filmom utvoreným zmiešanou technikou bol The Great Mouse Detective v roku 1986. Orlandské animačné štúdio, ktoré vzniklo v roku 1989, opustí 258 pracovníkov - a, samozrejme, medzi nimi budú aj animátori. Ak budú chcieť, môžu sa vraj presunúť do štúdia v kalifornskom Burbanku, kde pracuje 600 ľudí.

Zoskupenie pod jednu strechu, podľa Davida Staintona, prezidenta Štúdia celovečerných animovaných snímok, posilní výrobu filmov. Štúdio Walt Disney sa preslávilo prvým ozvučeným animovaným celovečerným filmom Steamboat Willie v roku 1928, v ktorom mal premiéru neskôr veľmi populárny myšiak Mickey. Okrem iného tu vznikli aj iné animované podoby klasických rozprávok ako Snehulienka a sedem trpaslíkov či Popoluška. (eg)