Bono už nebude na Zlatých glóbusoch nadávať

23. jan 2004 o 12:51 TASR

Los Angeles 22. januára (TASR) - Americká vláda si môže vydýchnuť. Líder írskej kapely U2 Bono totiž sľubuje, že ak by v nedeľu v tvrdej konkurencii náhodou znova získal Zlatý glóbus, už nebude v priamom prenose nadávať.

Jeho vlaňajšie spontánne zvolanie "Fucking brilliant!" pri preberaní ocenenia za pieseň, ktorú U2 zložili k filmu Gangy New Yorku, podnietilo amerických zákonodarcov k opatreniam proti vulgárnym vyjadreniam vo vysielaní.

"Prisahám, že nebudem nadávať," povedal Bono pre tlačovú agentúru Reuters. Nadávky môžu spôsobiť rozruch, no ak ich používate v bežnej reči, ani si to neuvedomíte a vykĺznu vám, dodal.

Americký Federálny komunikačný úrad v októbri rozhodol, že Bono neporušil predpisy o neslušnosti, keďže príslušné slovo použil ako prídavné meno.

Po výzvach na prehodnotenie verdiktu tento týždeň kongresmani predložili návrh zákona zvyšujúceho pokuty za vulgarizmy vo vysielaní na až tri milióny dolárov. Jej súčasná výška predstavuje 27.500 dolárov.

Bono je spolu s Gavinom Fridayom a Mauriceom Seezerom nominovaný na Zlatý glóbus za najlepšiu pôvodnú skladbu. Ich pieseň Time Enough for Tears, ktorú naspievala Andrea Corrová zo skupiny Corrs, sa objavila vo filme o írskych imigrantoch In America.