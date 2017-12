Nová scéna pripravuje Blbca na večeru

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Hlupákom nemusí byť vždy len ten, o kom si to práve myslíme. Aj o tejto pravde sa publikum pokúsi presvedčiť komédia Francisa Vebera v slovenskom preklade Eleny Flaškovej v repertoári bratislavského divadla Nová scéna - Blb

25. jan 2004 o 14:03 NULL

ec na večeru. Komédiu uvedie divadlo, ktoré sídli na Kollárovom námestí v Bratislave, v premiére 6. a 7. februára v režijnom spracovaní Emila Horvátha.

Príbeh rozpráva o partii dobre situovaných pánov. Tí si krátia čas nezvyčajnou zábavou - pretekajú sa v tom, kto si pozve na večeru väčšieho blbca. Práve je rad na Pierrovi (Ján Gallovič/Dušan Szábo), ktorý si pozval Francoisa (Ivan Vojtek Ivan/ Branislav Bystriansky), úradníka na ministerstve financií. Ešte ho síce nepozná, ale z rozprávania svojho kamaráta tuší, že by to mohol byť ten pravý. Ďalší sled udalostí Pierra bolestivo presvedčí o omyle. Takzvaný blbec totiž prekvapuje postavy hry ale i divákov komédie až do samého konca.

V hre sa predstaví Jana Hubinská, Karol Čálik, Gabika Škrabáková, Juraj Ďurdiak a ďalší. Agentúru SITA informoval marketingový manažér Divadla Nová scéna Martin Šesták. Viac na www.nova-scena.sk.

