Festival Sundance vyhrala sci-fi detektívka Primer

25. jan 2004 o 20:30 TASR

Park City 25. januára (TASR) - Vedeckofantastická detektívka Primer o štyroch mužoch, ktorí postavili stroj času, získal v sobotu v americkom Park City na záver festivalu nezávislých filmov Sundance cenu v kategórii hraných snímok.

Medzi dokumentmi triumfovala na festivale, ktorý v 80. rokoch založil herec Robert Redford, snímka DIG! o súperení rockových skupín Dandy Warhols a Brian Jonestown Massacre.

Tradičnou súčasťou festivalu sú aj ceny publika. Cenu divákov v kategórii zahraničných filmov Worldcinema si odniesla kanadská produkcia Seducing Doctor Lewis. Za najlepší hraný film publikum zvolilo drámu Maria Full of Grace o mladej Kolumbijčanke, ktorá pašuje do USA drogy. V kategórii dokumentárny film sa divákom najviac páčila snímka Born into Brothels o deťoch prostitútok v indickej Kalkate.

Jubilejný 20. ročník festivalu Sundance prilákal do mestečka v štáte Utah aj hollywoodske hviezdy: Demi Mooreovú, Jane Fondovú, Kevina Bacona a Courteney Coxovú.

Festival je považovaný za odrazový mostík pre začínajúcich režisérov a ich nízkorozpočtové filmy. Shane Carruth, režisér víťazného filmu Primer, nakrútil svoj debut podľa vlastných slov "za cenu ojazdeného auta" - jeho rozpočet bol iba 7000 dolárov (222.208 Sk).

Do Park City chodia aj hollywoodski producenti, ktorí pre svoje štúdiá kúpili niektoré súťažné filmy, napríklad The Woodsman s Kevinom Baconom v úlohe pedofila alebo Motorcycle Diaries o mladosti revolucionára Che Guevaru.

Zakladateľ Sundance Robert Redford sa prvýkrát objavil v nezávislom filme. V snímke The Clearing holandského režiséra Pietera Jana Brugga si zahral uneseného podnikateľa.

Podľa riaditeľa festivalu Geoffreyho Gilmora mnohé filmy tento rok ovplyvnili udalosti z 11. septembra 2001. Tvorcovia sa venovali témam neistoty, konfliktu, smútku a vojnovej traumy.

Favoriti festivalu Sundance sa často presadia aj na komerčnom trhu. Hraný film American Splendor, ktorý dostal v roku 2003 cenu poroty, a dokument Capturing the Friedmans by sa mohli v marci uchádzať o prestížneho Oscara. Najväčší úspech priniesol festival oscarovému režisérovi Stevenovi Soderberghovi, ktorý tam debutoval v roku 1989 filmom Sex, lži a video.