Zomrel americký trubkár a skladateľ Billy May

25. jan 2004 o 22:37 TASR

Los Angeles 25. januára (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel vo štvrtok v kalifornskom mestečku San Juan Capistrano trubkár a skladateľ Billy May, ktorý spolupracoval s hudobnými hviezdami ako Frank Sinatra, Glenn Miller a Ella Fitzgeraldová. Príčinou jeho smrti bolo zlyhanie srdca, informovali cez víkend americké médiá.

May získal v roku 1958 cenu Grammy za platňu Big Fat Brass. Jeho kariéra sa však začala už v 30. rokoch, v ktorých pôsobil ako trubkách v skupine Charlieho Barneta. Jeho aranžmány urobili zo skladby Cherokee od Raya Nobla hit swingovej éry.

V roku 1939 sa May v jednom nočnom klube zoznámil s Frankom Sinatrom, pre ktorého aranžoval napríklad hitový album Come Fly With Me.

Kým si v 50. rokoch založil vlastný big band, spolupracoval May s legendárnym Glennom Millerom na tituloch Serenade in Blue a Take the 'A' Trai. Jeho um využili aj ďalšie legendy ako Nat King Cole, Dean Martin a Peggy Leeová. Počas svojej päť desaťročí trvajúcej kariéry pracoval May aj pre rozhlas a televíziu.