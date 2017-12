Nezávislé vydavateľstvá bojujú proti fúzii Sony a BMG

CANNES - Skupina nezávislých hudobných vydavateľstiev sa rozhodla bojovať proti chystajúcej sa fúzii spoločností Sony Music a BMG. Obchodná skupina IMPALA, ktorá zastupuje zhruba dvetisíc gramofónových firiem, chce svoje pripomienky predložiť ešte tento

27. jan 2004 o 15:00

týždeň Európskej komisii, ktorá by mala o fúzii rozhodnúť. Výsledok by mal byť známy do dvanásteho februára. „Impala chce týmto krokom zaistiť menším vydavateľstvám a umelcom prístup k rozhlasovým staniciam a predajcom," povedal generálny riaditeľ združenia Philippe Kern na konferencii vo francúzskom Cannes. Podobne ako nezávislé vydavateľská, proti spojeniu Sony a BMG sa stavajú aj ich veľkí konkurenti ako EMI a Universal Music.

Spojením Sony-BMG má vzniknúť najväčšie svetové hudobné vydavateľstvo s podielom 25 percent na svetovom trhu. Ročné tržby za hudbu pritom dosahujú približne 30 miliárd dolárov. (čtk)